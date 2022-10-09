Тюменский МКДЦ разрабатывает и внедряет методики бережливой медпомощи

Защита прошла успешно, одобренные проекты рекомендовано разместить на цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека», которая специально создана для распространения лучших практик в области социально-экономического развития. А также рекомендовано разместить разработанные документы на сайте «МИАЦ» для регионального использования и тиражирования на региональном уровне.