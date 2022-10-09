Тюменский МКДЦ разрабатывает и внедряет методики бережливой медпомощи

В целом в создании и тиражировании одобренной Минздравом «Новой модели медицинских организаций, оказывающей методическую помощь» участвуют 85 субъектов России. Более 6,5 тысяч поликлиник будут использовать бережливые технологии в своей деятельности.
На этой неделе состоялась защита проектов с участием представителя Департамента здравоохранения Тюменской области.
Первый из проектов, под названием «Обеспечение выполнения углубленного медицинского обследования за минимальное количество посещений в Центре спортивной медицины» представила Дина Садовская. Разработчики пересмотрели подходы к организации углубленного медицинского обследования спортсменов. Его организовали в два посещения:
Не менее эффективен и второй проект — «Оптимизация процессов диагностики узловых образований щитовидной железы на базе Центра эндокринологии и диетологии», который представила Елена Александрова.
Защита прошла успешно, одобренные проекты рекомендовано разместить на цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека», которая специально создана для распространения лучших практик в области социально-экономического развития. А также рекомендовано разместить разработанные документы на сайте «МИАЦ» для регионального использования и тиражирования на региональном уровне.