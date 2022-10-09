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Тюменский МКДЦ разрабатывает и внедряет методики бережливой медпомощи

9 октября 12:12
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменский «Медицинский консультативно-диагностический центр» активно участвует в разработке и внедрении методов бережливого производства. В настоящее время МКДЦ реализует уж два таких проекта, сообщает областной департамент здравоохранения.

В целом в создании и тиражировании одобренной Минздравом «Новой модели медицинских организаций, оказывающей методическую помощь» участвуют 85 субъектов России. Более 6,5 тысяч поликлиник будут использовать бережливые технологии в своей деятельности.

На этой неделе состоялась защита проектов с участием представителя Департамента здравоохранения Тюменской области.

Первый из проектов, под названием «Обеспечение выполнения углубленного медицинского обследования за минимальное количество посещений в Центре спортивной медицины» представила Дина Садовская. Разработчики пересмотрели подходы к организации углубленного медицинского обследования спортсменов. Его организовали в два посещения:

  • в первое посещение проводятся инструментальные исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, спирография, антропометрия), клинические лабораторные исследования (клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи);
  • во второе — осмотр врачами-специалистами (травматолог-ортопед, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, и т. д.). В результате время прохождения осмотра и получения разрешения сократилось с 5 до 2-3 дней.

Не менее эффективен и второй проект — «Оптимизация процессов диагностики узловых образований щитовидной железы на базе Центра эндокринологии и диетологии», который представила Елена Александрова.

Защита прошла успешно, одобренные проекты рекомендовано разместить на цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека», которая специально создана для распространения лучших практик в области социально-экономического развития. А также рекомендовано разместить разработанные документы на сайте «МИАЦ» для регионального использования и тиражирования на региональном уровне.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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