Тюменский губернатор сообщил о сложностях в закупке оборудования для военных

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о трудностях закупки товаров для военнослужащих. По его словам, дефицит необходимого оборудования возник из-за того, что многие жители с целью помочь бойцам раскупают его в магазинах.

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