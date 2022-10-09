nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский губернатор сообщил о сложностях в закупке оборудования для военных

9 октября 11:20
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о трудностях закупки товаров для военнослужащих. По его словам, дефицит необходимого оборудования возник из-за того, что многие жители с целью помочь бойцам раскупают его в магазинах.

«Сейчас имущество закупать стало труднее — много кто в стране хочет помочь армии», сообщил Александр Моор в своем тг-канале.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день полностью обеспечены демисезонной одеждой, медицинскими препаратами, инженерным, тактическим и боевым снаряжением бойцы ишимского инженерно-саперного полка, Росгвардии, подразделений «Тайга», «Тобол» и «Сибирь».

«Мы находимся постоянно на связи с командирами всех наших подразделений», заверил Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что глава региона посетил пункт размещения мобилизованных жителей Тюменской области. Губернатор посмотрел, как проходят тренировки, проконтролировал условия жизни призванных. Частичная мобилизация на территории России стартовала 21 сентября.

#Новости#Оборудование#Военнослужащие#Военные#Дефицит#Александр Моор#Закупки#Тюменская область#Частичная мобилизация#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25