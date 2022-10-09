Тюменский губернатор сообщил о сложностях в закупке оборудования для военных

«Сейчас имущество закупать стало труднее — много кто в стране хочет помочь армии», сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
Губернатор отметил, что на сегодняшний день полностью обеспечены демисезонной одеждой, медицинскими препаратами, инженерным, тактическим и боевым снаряжением бойцы ишимского инженерно-саперного полка, Росгвардии, подразделений «Тайга», «Тобол» и «Сибирь».
«Мы находимся постоянно на связи с командирами всех наших подразделений», заверил Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что глава региона посетил пункт размещения мобилизованных жителей Тюменской области. Губернатор посмотрел, как проходят тренировки, проконтролировал условия жизни призванных. Частичная мобилизация на территории России стартовала 21 сентября.