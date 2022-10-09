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Тюменских мамочек возмутила закрытая на ключ школа во время занятий по каратэ

9 октября 04:09
Фото: 1Mi
В Тюмени охранница закрыла школу на ключ во время занятий по каратэ. Пришедшие забирать детей с занятий родители не смогли войти в учебное заведение из-за запертой двери. При этом на возмущения родителей, сотрудница ЧОП не реагировала.
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Тюмень

«Сегодня в школе № 45 был сотрудник охраны, которая закрыла детей на ключ и никого не пускала в школу. Когда пришла за ребенком — учебное заведение было закрыто на ключ. Сотрудник охраны никого не впускала. А если бы что-то случилось в школе? Дети, получается, остались бы заперты на ключ», пожаловалась одна из родительниц в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под опубликованным постом возмущения тюменки подписчики сообщества не поддержали. Горожане отметили, что сотрудница ЧОП руководствовалась правилами безопасности.

«Когда нет занятий основных, а кружки работают, школа закрыта. Это делается для того, чтобы никто лишний не зашел. Охранница сидит на своем посту! Ребенок отзанимался — она его выпускает», отметили тюменцы.

#Новости#Школа#Спорт#ЧОП#Школьники#Безопасность#Кружки#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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