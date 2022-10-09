Тюменских мамочек возмутила закрытая на ключ школа во время занятий по каратэ

«Сегодня в школе № 45 был сотрудник охраны, которая закрыла детей на ключ и никого не пускала в школу. Когда пришла за ребенком — учебное заведение было закрыто на ключ. Сотрудник охраны никого не впускала. А если бы что-то случилось в школе? Дети, получается, остались бы заперты на ключ», пожаловалась одна из родительниц в сообществе ЧС Тюмень.