Тюменские инспекторы ГИБДД напоминают пешеходам о важности световозвращателей

Людям, которым приходится передвигаться в темное время по загородным автодорогам, сотрудники ГИБДД рекомендуют надевать жилет со светящимися полосами, в котором человек издалека заметен водителю на дороге. В населенных пунктах жителям также нужно использовать световозвращающие элементы, особенно школьникам по дороге из дома в школу и обратно.
В этом году школьникам вручены более 35-ти тысяч светящихся подвесок, приобретенных на средства региональной госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения». Родителям лучше одевать детей в одежду со вшитыми световозвращающими элементами. В этом случае есть гарантия, что ребенок будет виден в темноте, не забудет и не потеряет светящийся аксессуар.
С начала 2022 года в Тюменской области зарегистрировано 394 наезда на пешеходов, каждое пятое такое ДТП случилось в темное время суток, в них погибли 9 человек, 78 человек ранены. Как показывает практика, в октябре наездов на пешеходов в темное время происходит значительно больше, чем летом, особенно на загородных дорогах.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.