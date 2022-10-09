Тюменские инспекторы ГИБДД напоминают пешеходам о важности световозвращателей

С начала 2022 года в Тюменской области зарегистрировано 394 наезда на пешеходов, каждое пятое такое ДТП случилось в темное время суток, в них погибли 9 человек, 78 человек ранены. Как показывает практика, в октябре наездов на пешеходов в темное время происходит значительно больше, чем летом, особенно на загородных дорогах.