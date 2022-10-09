nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские инспекторы ГИБДД напоминают пешеходам о важности световозвращателей

9 октября 10:42
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
Сотрудники Тюменской Госавтоинспекции проводят профилактическую акцию, направленную на безопасность пешеходов в темное время суток. Инспекторы напоминают о важности световозвращателей как для детей, так и для взрослых, сообщает пресс-служба правительства региона.

Людям, которым приходится передвигаться в темное время по загородным автодорогам, сотрудники ГИБДД рекомендуют надевать жилет со светящимися полосами, в котором человек издалека заметен водителю на дороге. В населенных пунктах жителям также нужно использовать световозвращающие элементы, особенно школьникам по дороге из дома в школу и обратно.

В этом году школьникам вручены более 35-ти тысяч светящихся подвесок, приобретенных на средства региональной госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения». Родителям лучше одевать детей в одежду со вшитыми световозвращающими элементами. В этом случае есть гарантия, что ребенок будет виден в темноте, не забудет и не потеряет светящийся аксессуар.

С начала 2022 года в Тюменской области зарегистрировано 394 наезда на пешеходов, каждое пятое такое ДТП случилось в темное время суток, в них погибли 9 человек, 78 человек ранены. Как показывает практика, в октябре наездов на пешеходов в темное время происходит значительно больше, чем летом, особенно на загородных дорогах.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25