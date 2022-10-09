Топ-3 недели: взрыв на Крымском мосту, взятка на 26 млн, вебкам-бизнес в Тюмени

Любая девушка, работающая в сфере вебкам, признается, что рано или поздно, ее фотографии и видео появляются в интернете. Также бывают случаи, когда девушек шантажируют материалами со стримов. Они угрожают сливом материалов, тем самым вымогая деньги. Также выяснилось, что большая часть местных «блогеров» зарабатывают около 50 тысяч рублей. Чтобы заработать больше, нужно «выйти на новый уровень».