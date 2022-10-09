Топ-3 недели: взрыв на Крымском мосту, взятка на 26 млн, вебкам-бизнес в Тюмени

ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщили, что причиной возгорания топливной цистерны поезда на Крымском мосту стал подрыв грузового автомобиля.
В НАК также рассказали, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.
На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий аварии, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В настоящее время движение по железной и автомобильной дорогам по Крымскому мосту полностью закрыто. Планируют запустить паромную переправу через пролив.
Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
Известно, что все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков весной этого года заявлял о том, что «пророчества» об угрозах важнейшему инфраструктурному объекту ни имеют ничего общего с реальностью. Он считает, что целью подобных заявлений было создание панических настроений у крымчан и туристов.
Сотрудников тюменской компании «Мостострой-11» возможно отправят в командировку в Крым. Инсайдеры утверждают, что к поездке готовят специалистов, которые ранее занимались работами по проектированию и монтажу конструкций Крымского моста. Скорее всего, в Керчи они займутся вопросами восстановления моста после взрыва.
Президент провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Он сообщил, что возбуждено дело по статье 205 «Терроризм». По его словам, это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Были допрошены свидетели и очевидцы. Также провели специальные экспертные исследования — взрывотехническая, генетическая, криминалистическая экспертизы.
В Тюмени отправили в СИЗО ямальского чиновника за получение крупной взятки
Суд взял под стражу директора ГКУ «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Мужчина обвиняется в получении взяток на 26 миллионов рублей. Следствие уверено, что Боркун действовал в интересах компании, которая хотела выиграть тендер на госторгах.
Выяснилось, что с июня по ноябрь 2015 года Игорь Боркун получил более 26 миллионов рублей взятки от посредников. Они действовали в интересах компании, которая хотела выиграть тендер на торгах по государственному контракту. Если бы организация выиграла, директор мог бы поспособствовать реализации и оплате торга.
Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября этого года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Журналист «Нашего города» выяснил, что на сайтах для поиска работы тюменок приглашают устроиться «моделью» и зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Однако, тем, кто ищет работу стоит понимать, что заработок будет исчисляться в долларах, а к званию «модель/блогер» придется приписать — «вебкам».
Менеджеры тюменских вебкам-студий говорят, что о том, где вы работаете и на какую компанию — никто не узнает, ведь сайт лишь для иностранцев. По факту же, кто угодно сможет зайти на вашу трансляцию, если воспользуется VPN.
Любая девушка, работающая в сфере вебкам, признается, что рано или поздно, ее фотографии и видео появляются в интернете. Также бывают случаи, когда девушек шантажируют материалами со стримов. Они угрожают сливом материалов, тем самым вымогая деньги. Также выяснилось, что большая часть местных «блогеров» зарабатывают около 50 тысяч рублей. Чтобы заработать больше, нужно «выйти на новый уровень».
Стоит отметить, что моделям, работающим на подобные агентства грозит уголовная ответственность по статье 242 УК РФ — «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Судебная практика показывает, что в подобных делах, менеджеры и вебкамщицы проходят соучастниками.
Также журналист «Нашего города» узнал, что бывают случаи, когда в таких студиях к работе допускают несовершеннолетних.