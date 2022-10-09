Смог над Тюменью рассеялся: качество воздуха пришло в норму

Дым от пожаров в Свердловской области над Тюменью рассеялся. Ветер сменил направление на северо-западный и воздух стал значительно чище. По данным сервиса IQAir, индекс качества атмосферного воздуха в областной столице составляет 17. Концентрация вредных веществ находится также в норме.

На территории Тюменской области продолжают действовать три лесных пожара. На данный момент они локализованы. Кроме того, накануне были ликвидированы два лесных пожара площадью более десяти тысяч квадратных метров. Накануне горожане жаловались на неприятный запах гари. Власти пояснили, что причиной смога стали природные пожары, действующие в Тугулымском районе и в Свердловской области. На территории тюменского региона накануне было зафиксировано пять локализованных природных пожаров. «Просто дичайшая гарь, окно не открыть. Батареи жарят. Голова разболелась от дыма», сообщали тюменцы в социальных сетях. В настоящее время ситуация нормализовалась, но в ближайшие дни в области установлен третий класс пожарной опасности. Ожидается малооблачная теплая погода. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году было зарегистрировано более двухсот лесных пожаров. Площадь территории, охваченной огнем, достигла практически 16 тысяч гектаров. Материалы по теме Роспотребнадзор не обнаружил в дыме над Тюменью вредных веществ Тюмень заволокло дымом. Власти пояснили причину появления смога