Российские ученые: Реактор БН-800 полностью переведен на МОКС-топливо

Специалисты полагают, что данная инновация фактически превращает БН-800 в вечный ядерный реактор. Облученное ядерное топливо с прочих атомных электростанций теперь можно повторно использовать после специальной переработки. Эксперты подчеркивают, что это событие можно считать ярким примером воплощения идеи мирного атома, работающего на благо всего человечества.
Успешное испытание подобного реактора подтверждает возможность практически безотходного производства в ядерной энергетике с доступом к урану-238 — элементу, которого должно хватить на миллионы лет. Ранее ядерные реакторы в России, работающие на быстрых нейтронах, загружались обычным урановым топливом, поскольку работали по обыкновенным натриевым технологиям, сообщает newsnn.ru.
По информации специалистов, успешный опыт Белоярской АЭС не был замечен широкой аудиторией. Тем не менее переход БН-800 на МОКС-топливо даст ответы на ряд важных вопросов и приблизит момент создания технологической платформы на основе замкнутого ядерного топливного цикла.
Известно, что реактор БН‑800 изначально был спроектирован под МОКС-топливо, однако его загружали постепенно. В текущем году в конце июня при проведении планового ремонта в БН‑800 была загружена последняя часть, а в начале осени блок был подключен к сети.