Моор: поддержка АПК остается приоритетом в работе правительства Тюменской области

В настоящее время Тюменской области более тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Специалисты отрасли надежно обеспечивают продовольственную безопасность земляков и активно осваивают рынки сбыта за пределами региона.
«Наш агропромышленный комплекс проходит интенсивный процесс преобразований, становясь инновационным и технологичным. В этой сфере реализуются масштабные инвестиционные проекты, применяются передовые технологии. Все это проходит вместе с позитивными изменениями в части благоустройства и обновления социальной и дорожной инфраструктуры в наших муниципалитетах. Действующие программы развития сельских территорий работают на улучшение качества жизни на селе. Эта задача и поддержка сельского хозяйства остаются приоритетными в работе регионального правительства и в дальнейшем»,говорится в поздравлении.
Отметим, Тюменский АПК сохраняет интерес у инвесторов даже в непростые времена. Так, в 2021 году реализован крупный инвестпроект по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч в год тонн компании «РУСКОМ». В этом году продолжается работа по созданию племенного репродуктора индейки 2-го порядка компании «Дамате» на 12 миллионов инкубационных яиц. Строятся четвертая очередь тепличного комбината «ТюменьАгро» и завод по глубокой̆ переработке гороха АО «ПРОТЕИНСИБ».
Напомним, с 2022 по 2024 годы на поддержку агропромышленного комплекса в Тюменской области выделено в общей сложности 10,2 млрд рублей. Часть этих денег через программы субсидирования получат местные аграрии.