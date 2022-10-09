Александр Моор поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Ранее Александр Моор заявлял, что тюменский регион продовольственной безопасностью обеспечен в полном объеме. В среднем объем произведенной в области сельскохозяйственной продукции превышает среднероссийский показатель. Объем финансовой поддержки агропромышленного комплекса в Тюменской области составляет более десяти миллиардов рублей. Эта сумма выделена на период с 2022 по 2024 годы.