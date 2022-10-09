Александр Моор поздравил работников АПК с профессиональным праздником

По словам губернатора, с сфере АПК сегодня реализуются сегодня крупные инвестиционные проекты. Аграриями применяются на производстве передовые технологии.
«Действующие программы развития сельских территорий работают на улучшение качества жизни на селе. Поддержка сельского хозяйства является одной из приоритетных в работе регионального правительства», отметил Александр Моор.
На сегодняшний день на территории Тюменской области работают более тысячи сельскохозяйственных предприятий и производств, занимающихся переработкой продукции.
Ранее Александр Моор заявлял, что тюменский регион продовольственной безопасностью обеспечен в полном объеме. В среднем объем произведенной в области сельскохозяйственной продукции превышает среднероссийский показатель. Объем финансовой поддержки агропромышленного комплекса в Тюменской области составляет более десяти миллиардов рублей. Эта сумма выделена на период с 2022 по 2024 годы.