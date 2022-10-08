В Ярославле состоялось открытие нового турмаршрута «Народный переулок Куравлева»

Главный герой фильма «Афоня» несколько раз приезжал в этот город и во многих своих интервью говорил о том, как любит его. Сегодня выдающемуся актеру должно было бы исполниться 86 лет, передает издание gradnews.ru.
Три арт-объекта, посвященных артисту, украсили улицу Ярославля. Это дуб памяти Леонида Куравлева, фотоальбом «Мосфильм» — Ярославии» и галерея актёрской славы Леонида Куравлева. Группа этих тематических объектов образует новый маршрут, привлекательный для туристов. Ярославцы назвали это место «Народным переулком Куравлева».
Начинался проект с появления скульптурной композиции «Афоня». После смерти актера ярославцы стали приносить к этому месту цветы, что подтолкнуло активистов на создание целой серии объектов, посвященных Куравлеву. Об этом рассказал председатель благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии», вице-президент межрегионального объединения туриндустрии «Золотое кольцо» Александр Седухин.
Первым арт-объектом стал канадский краснолиственный дуб, посаженный на месте сломанного ветром дерева. Со временем на брусчатке проезда появились звезды, посвященные отдельным кинокартинам с участием Куравлева: указано, когда фильм вышел в прокат, кто был его режиссером и даже сколько зрителей посмотрело киноленту.
Как известно, именно в Ярославле проходили съемки фильма «Афоня». В 2010 году кинокартине исполнилось 35 лет. В честь этой даты в городе установили памятник героям кинопроекта. Жителя Ярославля предложили назвать Революционный проезд переулком имени Куравлева. Напомним, что центральную часть этой улицы украшает скульптурная композиция «Афоня».
Многие деятели искусства, культуры и сферы образования поддержали идею переименования улицы и создания отдельного турмаршрута. В их числе — заслуженный учитель, лауреат премии президента РФ, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» Михаил Нянковский, кинопродюсер и актер Юрий Ваксман, а также актёр театра и режиссер Валерий Кириллов.
На сегодняшний день исполняющий обязанности главы города Илья Мотовилов оставил без внимания предложение общественности, несмотря на обращение ярославцев к губернатору региона.
Арт-объекты «Народного переулка Куравлева» доступны в любое время. Без сомнения, их стоит увидеть как жителям Ярославля, так и туристам.