В Тюменской области проходит месячник по борьбе с раком молочной железы

«Это рентгеновский метод обследования. Высокая информативность позволяет определять заболевания молочных желез, в том числе и опухолевые новообразования, на ранних стадиях, ещё до появления симптомов с минимальной лучевой нагрузкой для пациента. Женщинам старше 50 лет, а также тем, кто имеет определенные хронические заболевания, необходимо обследоваться ежегодно. Исследование занимает в среднем 8-15 минут»,пояснили в Медгороде.