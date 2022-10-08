В Тюменской области проходит месячник по борьбе с раком молочной железы

Рак молочной железы — один из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, причем просчитать сколько-нибудь определенные факторы риска, за исключением половой принадлежности и возраста старше 40 лет, сложно. Поэтому врачи Медицинского города настоятельно рекомендуют всем «взрослым» женщинам проходить маммографию один раз в два года.
«Это рентгеновский метод обследования. Высокая информативность позволяет определять заболевания молочных желез, в том числе и опухолевые новообразования, на ранних стадиях, ещё до появления симптомов с минимальной лучевой нагрузкой для пациента. Женщинам старше 50 лет, а также тем, кто имеет определенные хронические заболевания, необходимо обследоваться ежегодно. Исследование занимает в среднем 8-15 минут»,пояснили в Медгороде.
В 2022 году бригада Медицинского города осуществила 344 выезда в районы Тюменской области. Обследование в передвижном маммографическом комплексе прошли более восьми тысяч жительниц южных районов области.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.