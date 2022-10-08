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В Тюмени продолжает пахнуть гарью

8 октября 03:35
Фото: «НашГород»
В Тюмени продолжает чувствоваться запах гари. Ветер принес его в областную столицу накануне днем. По данным сервиса IQAir, воздух в городе хорошего качества. Индекс качества составляет 21. Концентрация вредных веществ не превышена. Накануне показатель ПДК был выше нормы в 2,4 раза.
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Тюмень

Возможной причиной появления запаха дыма являются пожар в районе станции Тугулым и лесные пожары на юге региона. На данный момент действуют пять локализованных лесных пожаров.

В пятницу директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов на заседании оперативного штаба доложил о пожароопасной обстановке в лесах. По его словам, за последние полмесяца число лесных и ландшафтных пожаров значительно возросло.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошел 201 лесной пожар. Общая площадь пострадавшей территории составила 15,9 тысяч гектаров. В минувшем году за аналогичный период было зарегистрировано 663 лесных пожара на площади 193,3 тысячи гектаров.

#Новости#Лесные пожары#Леонид Остроумов#Дым#Департамент лесного комплекса#Пожары#Воздух#Неприятный запах#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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