В Тюмени продолжает пахнуть гарью

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошел 201 лесной пожар. Общая площадь пострадавшей территории составила 15,9 тысяч гектаров. В минувшем году за аналогичный период было зарегистрировано 663 лесных пожара на площади 193,3 тысячи гектаров.