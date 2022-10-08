В Тюмени продолжает пахнуть гарью

Возможной причиной появления запаха дыма являются пожар в районе станции Тугулым и лесные пожары на юге региона. На данный момент действуют пять локализованных лесных пожаров.
В пятницу директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов на заседании оперативного штаба доложил о пожароопасной обстановке в лесах. По его словам, за последние полмесяца число лесных и ландшафтных пожаров значительно возросло.
Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошел 201 лесной пожар. Общая площадь пострадавшей территории составила 15,9 тысяч гектаров. В минувшем году за аналогичный период было зарегистрировано 663 лесных пожара на площади 193,3 тысячи гектаров.