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В Тюмени построят приют для животных. На разработку проекта выделили 10 млн рублей

8 октября 10:28
Фото: 1Mi
Более десяти миллионов рублей потратят из бюджета Тюменской области на разработку проектной документации для строительства муниципального приюта для животных. На данный момент идет поиск подрядной организации.
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Бюджет

Согласно документам, опубликованным на сайте Госзакупки, муниципальный приют возведут на земельном участке площадью 3,5 гектар в юго-восточном промузле Тюмени, в районе улицы Чекистов. Вместимость приюта составит 1000 животных — 90% собак и 10% кошек.

В комплексе расположатся не только вольеры и выгульные площадки, но и ветеринарный пункт с тремя операционными и стационаром, изоляторы для больных животных, карантинные помещения, административные, склад для хранения сырья, зона хранения и обеззараживания органических отходов.

Земельный участок, на котором расположится приют, должен быть огорожен двухметровым забором с двумя въездами на территорию и постами охраны.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 24 октября. Подведение итогов закупки назначено на 1 ноября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени потратит порядка миллиона рублей из городского бюджета на капитальный ремонт крыльца и входной группы здания. Выполнением работ займется ООО «Фабер».

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