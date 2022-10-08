Тюмень заволокло дымом. Власти пояснили причину появления смога

В социальных сетях жители областной столицы жалуются на удушающий запах гари. Смог окутал город накануне во второй половине дня. Часть тюменцев уверена в том, что в причиной появления дыма в городе является деятельность одного из предприятий. Горожане отмечают, что горящие лес и торфяники такой зловонный запах не распространяют.