Тюмень заволокло дымом. Власти пояснили причину появления смога

По заверениям чиновников, в Тюменской области ситуация с лесными пожарами находится под контролем. На данный момент на территории региона идут работы по ликвидации пяти лесных пожаров в районах. Накануне они были локализованы.
По данным сервиса IQAir, индекс качества атмосферного воздуха в Тюмени в настоящее время находится в норме. Однако концентрация вредных веществ увеличена в 1,2 раза.
В социальных сетях жители областной столицы жалуются на удушающий запах гари. Смог окутал город накануне во второй половине дня. Часть тюменцев уверена в том, что в причиной появления дыма в городе является деятельность одного из предприятий. Горожане отмечают, что горящие лес и торфяники такой зловонный запах не распространяют.
«Это не лес, лес так не пахнет, это опять птицефабрика. Вспомните! Такая же вонь была когда кур жгли», написала Ирина Б. в сообществе ЧС Тюмень.
Другая же часть тюменцев отмечает, что источников неприятного запаха гари являются как раз тлеющие торфяники в Свердловской области.
«Это торфяники горят в Свердловской области. Ветер западный. Они всегда горят осенью, их никак не потушить. Это природное явление — как волна на реке. От этого никак не избавиться», отметил Феликс М.