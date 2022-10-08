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Тюмень заволокло дымом. Власти пояснили причину появления смога

8 октября 07:19
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Тюменские власти пояснили причину появления смога в Тюмени. По данным космического мониторинга, запах гари и дымку с областную столицу принес юго-западный ветер из Свердловской области и Тугулымского района. Там действуют несколько природных пожаров.
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Тюмень

По заверениям чиновников, в Тюменской области ситуация с лесными пожарами находится под контролем. На данный момент на территории региона идут работы по ликвидации пяти лесных пожаров в районах. Накануне они были локализованы.

По данным сервиса IQAir, индекс качества атмосферного воздуха в Тюмени в настоящее время находится в норме. Однако концентрация вредных веществ увеличена в 1,2 раза.

В социальных сетях жители областной столицы жалуются на удушающий запах гари. Смог окутал город накануне во второй половине дня. Часть тюменцев уверена в том, что в причиной появления дыма в городе является деятельность одного из предприятий. Горожане отмечают, что горящие лес и торфяники такой зловонный запах не распространяют.

«Это не лес, лес так не пахнет, это опять птицефабрика. Вспомните! Такая же вонь была когда кур жгли», написала Ирина Б. в сообществе ЧС Тюмень.

Другая же часть тюменцев отмечает, что источников неприятного запаха гари являются как раз тлеющие торфяники в Свердловской области.

«Это торфяники горят в Свердловской области. Ветер западный. Они всегда горят осенью, их никак не потушить. Это природное явление — как волна на реке. От этого никак не избавиться», отметил Феликс М.

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#Новости#Свердловская область#Лесные пожары#Дым#Пожары#Неприятный запах#Тюменская область#Смог#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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