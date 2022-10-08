Тоболяк убил своего приятеля из-за подозрения в краже майнингового оборудования

ЧП произошло в апреле этого года. Между 25-летним тоболяком и его 24-летним приятелем произошла ссора, закончившаяся поножовщиной. Мужчина заподозрил своего знакомого в краже оборудования для майнинга, хранившегося в гараже. Поскольку на словах разрешить конфликт не удалось, молодой человек от злости нанес приятелю два удара ножом в спину.
От полученных ранений последний погиб на месте происшествия, преступник же скрылся с места происшествия. Позже его задержали и отправили в СИЗО.
На данный момент расследование уголовного дела завершено. Суд состоится в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ранее судимый 52-летний мужчина зарезал свою сожительницу. Тюменец вел асоциальный образ жизни и часто злоупотреблял алкоголем.