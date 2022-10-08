nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тоболяк убил своего приятеля из-за подозрения в краже майнингового оборудования

8 октября 10:59
Фото: СУ СК России по Тюменской области
В Тюменской области будут судить 25-летнего тоболяка. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Убийство», сообщили в СУ СК Российской Федерации по Тюменской области.

ЧП произошло в апреле этого года. Между 25-летним тоболяком и его 24-летним приятелем произошла ссора, закончившаяся поножовщиной. Мужчина заподозрил своего знакомого в краже оборудования для майнинга, хранившегося в гараже. Поскольку на словах разрешить конфликт не удалось, молодой человек от злости нанес приятелю два удара ножом в спину.

От полученных ранений последний погиб на месте происшествия, преступник же скрылся с места происшествия. Позже его задержали и отправили в СИЗО.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Суд состоится в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ранее судимый 52-летний мужчина зарезал свою сожительницу. Тюменец вел асоциальный образ жизни и часто злоупотреблял алкоголем.

#Новости#Расследования#Убийство#Кража#Следственный комитет#Следственное управление#Тобольск#Тюменская область#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25