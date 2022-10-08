Тоболячка отсудила у «Ленты» 600 тысяч рублей

Женщина получила перелом бедренной кости и многочисленные травмы во время работы. Инцидент произошел в ноябре 2019 года — при погрузке овощей упал грузовой подъемник.
В результате ЧП сотрудница магазина долгое время проходила лечение, перенесла две операции и на данный момент передвигается с помощью трости.
Женщина подала исковое заявление в суд, в котором просила взыскать с ООО «Лента» компенсацию морального вреда в размере девятьсот тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменка взыскала с регионального фонда капремонта более 640 тысяч рублей за затопленную квартиру во время ремонта дома на улице Геологоразведчиков.