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Тоболячка отсудила у «Ленты» 600 тысяч рублей

8 октября 08:22
Фото: 1Mi
Сеть гипермаркетов «Лента» выплатит шестьсот тысяч рублей одному из своих сотрудников за производственную травму. Такое решение вынес Тобольский городской суд после рассмотрения искового заявления от 59-летней сотрудницы магазина, помощника повара.

Женщина получила перелом бедренной кости и многочисленные травмы во время работы. Инцидент произошел в ноябре 2019 года — при погрузке овощей упал грузовой подъемник.

В результате ЧП сотрудница магазина долгое время проходила лечение, перенесла две операции и на данный момент передвигается с помощью трости.

Женщина подала исковое заявление в суд, в котором просила взыскать с ООО «Лента» компенсацию морального вреда в размере девятьсот тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменка взыскала с регионального фонда капремонта более 640 тысяч рублей за затопленную квартиру во время ремонта дома на улице Геологоразведчиков.

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