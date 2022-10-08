Следствие довело до суицидальных мыслей заслуженного учителя РФ

«Я не понимаю откуда они взяли эту дату. Особенно учитывая то, что Алексея еще никто никуда не везет, когда решение вступит в законную силу, а это будет сегодня-завтра только, нужно будет сформировать этап, найти того, кто повезет его из СИЗО Заводоуковска в больницу, в Винзили. Это все не так-то просто делается. А уж узнать, сколько времени потребуется для лечения — сейчас точно не представляется возможным, все зависит от состояния здоровья», говорит Акимов.