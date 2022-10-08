nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Следствие довело до суицидальных мыслей заслуженного учителя РФ

8 октября 01:47
Фото: «НашГород»
Учителя географии из Омутинской СОШ № 2 задержали 17 июля по подозрению в действиях сексуального характера по отношению к детям, не достигшим 14 лет. С тех пор его здоровье заметно подкосилось. Каждое заседание в суде начинается с вызова скорой, а сейчас Алексей Л. собирается на лечение в психиатрическую больницу.
Сюжет
Дети

Из СИЗО — в психиатрическую лечебницу

Омутинский районный суд отправил Заслуженного учителя РФ, обвиняемого по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, на принудительное лечение в ОКПБ. В связи с этим, мера пресечения, выбранная для него ранее — заключение под стражу, с момента госпитализации будет аннулирована.

«На фоне всех вот этих стрессовых ситуаций, таких как обвинения и сам уголовный процесс, у него пошатнулось здоровье. В настоящее время из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей, представители правоохранительных органов не могут определить осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент вменяемого преступления», рассказал «Нашему городу» Александр Акимов, адвокат Алексея Л.

Также он подчеркнул, что с момента задержания и по сегодняшний день, следствие не смогло предоставить никаких новых доказательств вины подсудимого.

«Кроме показаний, данных мальчиком, у следствия ничего нет. Так ведь можно совершенно любого человека обвинить в чем угодно», считает Акимов.

Следствие нанесло Алексею Л. психологическую травму

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области сообщали, что причиной для госпитализация в психиатрический стационар послужил «депрессивный эпизод средней тяжести с соматическими симптомами».

«Его госпитализируют в большей степени из-за физиологических проявлений депрессии. У нас каждое судебное заседание начиналось с вызова скорой помощи. У Алексея начинались приступы эпилепсии, он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Врачи регулярно измеряли ему давление, ставили уколы, давали таблетки. У Алексея и так повышенное давление, гипертония, в совокупности с сахарным диабетом — все очень серьезно сейчас», говорит адвокат.

Александр Акимов заметил, что состояние его подзащитного ухудшалось с каждым днем. Заключение и следствие нанесли ему серьезную психологическую травму, Алексей Л. стал задумываться о суициде.

Проблемы с сердцем усугубились, давление начало сильно скакать, а речи подсудимого выражали абсолютную опустошенность и глубокую депрессию.

Сколько времени Алексей Л. проведет в психиатрической больнице

В пресс-службе судов Тюменской области заявили, что в ОКПБ Алексей Л. пробудет до 18 октября. Хотя на самом деле, сейчас никто не знает, насколько продолжительным будет лечение бывшего учителя географии Омутинской СОШ № 2.

«Я не понимаю откуда они взяли эту дату. Особенно учитывая то, что Алексея еще никто никуда не везет, когда решение вступит в законную силу, а это будет сегодня-завтра только, нужно будет сформировать этап, найти того, кто повезет его из СИЗО Заводоуковска в больницу, в Винзили. Это все не так-то просто делается. А уж узнать, сколько времени потребуется для лечения — сейчас точно не представляется возможным, все зависит от состояния здоровья», говорит Акимов.

Адвокат подчеркивает, что он на первом же заседании просил суд взять во внимание проблемы со здоровьем, которые имеются у Алексея Л. и выбрать ему иную меру пресечения. Но подсудимого все равно отправили под стражу.

Александр Акимов пытался обжаловать избрание данной меры пресечения через тюменский областной суд, но тот оставил решение без изменений. После чего сторона защиты подала кассационную жалобу.

«Основные доводы, по которым мы просили удовлетворить нашу апелляционную жалобу и изменить меру пресечения на наименее тяжкую строились на отсутствии каких-либо доказательств вины Левченко (то есть в уголовном деле нет абсолютно никаких доказательств вины). А также на умышленном затягивании предварительного расследования по уголовному делу со стороны органов предварительного расследования, явном искажении протокола судебного заседания»,объясняет адвокат.

Сторона защиты допускает, что обвинение не может предоставить объективных доказательств вины, и поэтому было решено на время спрятать Алексея Л. в больницу, тем самым взяв «паузу».

«Чтобы измором склонить Алексея к признательным показаниям, чего так усердно добиваются с самого начала разбирательства», считает Акимов.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что за Алексея Л. вступились его ученики и коллеги в Омутинке. Они убеждены, что заслуженного учителя РФ, оклеветали.

Учитель, которому 63 года, был задержан после обращения мамы одного из учеников Алексея Л. в полицию. По версии следствия, мужчина повез детей на конкурс в Тюмень, а после привел их в свою квартиру и начал приставать.

Материалы по теме
Заслуженному учителю из Тюменской области тайно выбрали меру пресеченияТюменский психолог проанализировал характеристики учителя, подозреваемого в педофилииУчителя, обвиняемого в домогательствах, перевели в психиатрическую больницу
#Аналитика#ОКПБ#Скандалы#Омутинский район#Дети#Школьники#Омутинское#Учитель#Психиатрия#Психические заболевания#Школа#Уголовное дело#Алена Патрушева
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25