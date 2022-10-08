Следствие довело до суицидальных мыслей заслуженного учителя РФ

Омутинский районный суд отправил Заслуженного учителя РФ, обвиняемого по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, на принудительное лечение в ОКПБ. В связи с этим, мера пресечения, выбранная для него ранее — заключение под стражу, с момента госпитализации будет аннулирована.
«На фоне всех вот этих стрессовых ситуаций, таких как обвинения и сам уголовный процесс, у него пошатнулось здоровье. В настоящее время из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей, представители правоохранительных органов не могут определить осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент вменяемого преступления», рассказал «Нашему городу» Александр Акимов, адвокат Алексея Л.
Также он подчеркнул, что с момента задержания и по сегодняшний день, следствие не смогло предоставить никаких новых доказательств вины подсудимого.
«Кроме показаний, данных мальчиком, у следствия ничего нет. Так ведь можно совершенно любого человека обвинить в чем угодно», считает Акимов.
В объединенной пресс-службе судов Тюменской области сообщали, что причиной для госпитализация в психиатрический стационар послужил «депрессивный эпизод средней тяжести с соматическими симптомами».
«Его госпитализируют в большей степени из-за физиологических проявлений депрессии. У нас каждое судебное заседание начиналось с вызова скорой помощи. У Алексея начинались приступы эпилепсии, он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Врачи регулярно измеряли ему давление, ставили уколы, давали таблетки. У Алексея и так повышенное давление, гипертония, в совокупности с сахарным диабетом — все очень серьезно сейчас», говорит адвокат.
Александр Акимов заметил, что состояние его подзащитного ухудшалось с каждым днем. Заключение и следствие нанесли ему серьезную психологическую травму, Алексей Л. стал задумываться о суициде.
Проблемы с сердцем усугубились, давление начало сильно скакать, а речи подсудимого выражали абсолютную опустошенность и глубокую депрессию.
В пресс-службе судов Тюменской области заявили, что в ОКПБ Алексей Л. пробудет до 18 октября. Хотя на самом деле, сейчас никто не знает, насколько продолжительным будет лечение бывшего учителя географии Омутинской СОШ № 2.
«Я не понимаю откуда они взяли эту дату. Особенно учитывая то, что Алексея еще никто никуда не везет, когда решение вступит в законную силу, а это будет сегодня-завтра только, нужно будет сформировать этап, найти того, кто повезет его из СИЗО Заводоуковска в больницу, в Винзили. Это все не так-то просто делается. А уж узнать, сколько времени потребуется для лечения — сейчас точно не представляется возможным, все зависит от состояния здоровья», говорит Акимов.
Адвокат подчеркивает, что он на первом же заседании просил суд взять во внимание проблемы со здоровьем, которые имеются у Алексея Л. и выбрать ему иную меру пресечения. Но подсудимого все равно отправили под стражу.
Александр Акимов пытался обжаловать избрание данной меры пресечения через тюменский областной суд, но тот оставил решение без изменений. После чего сторона защиты подала кассационную жалобу.
«Основные доводы, по которым мы просили удовлетворить нашу апелляционную жалобу и изменить меру пресечения на наименее тяжкую строились на отсутствии каких-либо доказательств вины Левченко (то есть в уголовном деле нет абсолютно никаких доказательств вины). А также на умышленном затягивании предварительного расследования по уголовному делу со стороны органов предварительного расследования, явном искажении протокола судебного заседания»,объясняет адвокат.
Сторона защиты допускает, что обвинение не может предоставить объективных доказательств вины, и поэтому было решено на время спрятать Алексея Л. в больницу, тем самым взяв «паузу».
«Чтобы измором склонить Алексея к признательным показаниям, чего так усердно добиваются с самого начала разбирательства», считает Акимов.
Учитель, которому 63 года, был задержан после обращения мамы одного из учеников Алексея Л. в полицию. По версии следствия, мужчина повез детей на конкурс в Тюмень, а после привел их в свою квартиру и начал приставать.