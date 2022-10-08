Роспотребнадзор не обнаружил в дыме над Тюменью вредных веществ

Накануне были отобраны пробы на содержание углерода оксида, взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц, РМ2,5 и РМ10, серы диоксида, азота диоксида, формальдегида, сажи. Они показали, что содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации.