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Роспотребнадзор не обнаружил в дыме над Тюменью вредных веществ

8 октября 04:05
Фото: IQAirMap
В воздухе над Тюменью вредных веществ нет. К такому вывод пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора по результатам мониторинга качества атмосферного воздуха.
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Тюмень

Накануне были отобраны пробы на содержание углерода оксида, взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц, РМ2,5 и РМ10, серы диоксида, азота диоксида, формальдегида, сажи. Они показали, что содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации.

Однако согласно данным сервиса IQAir, в пятницу показатель ПДК превышал в 2,4 раза уровень рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

На данный момент в Тюмени продолжает пахнуть гарью. Возможной причиной возникновения неприятного запаха являются пожары в Тугулымском районе и локализованные лесные пожары на юге Тюменской области.

О запахе дыма сообщают жители Лесобазы и Восточного микрорайонов, Червишевского тракта и других районов областной столицы. По словам очевидцев, в дыму находится Ирбитский тракт.

«Дышать нечем. И дома душно, и окно не открыть», жалуются тюменцы.

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