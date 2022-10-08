Роспотребнадзор не обнаружил в дыме над Тюменью вредных веществ

Накануне были отобраны пробы на содержание углерода оксида, взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц, РМ2,5 и РМ10, серы диоксида, азота диоксида, формальдегида, сажи. Они показали, что содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации.
Однако согласно данным сервиса IQAir, в пятницу показатель ПДК превышал в 2,4 раза уровень рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
На данный момент в Тюмени продолжает пахнуть гарью. Возможной причиной возникновения неприятного запаха являются пожары в Тугулымском районе и локализованные лесные пожары на юге Тюменской области.
О запахе дыма сообщают жители Лесобазы и Восточного микрорайонов, Червишевского тракта и других районов областной столицы. По словам очевидцев, в дыму находится Ирбитский тракт.
«Дышать нечем. И дома душно, и окно не открыть», жалуются тюменцы.