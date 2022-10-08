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Похолодание ожидает жителей Тюмени в субботу

8 октября 01:02
Фото: 1Mi
В субботу синоптики ожидают в Тюмени похолодание, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит + 10 градусов, вечером в областной столице возможен небольшой дождь. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, влажность увеличится до 80%. Погода будет пасмурной.

Ясная погода ожидается в воскресенье. Температура воздуха поднимется до + 11 градусов, скорость западного ветра увеличится до 5 метров в секунду. Влажность снизится до 55%. Атмосферное давление в пределах нормы.

Относительно тёплая погода ожидает жителей Тюмени в понедельник. Скорость ветра повысится до 3-8 м/с, день будет ясным, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

На следующей неделе существенных осадков не ожидается, возможны порывы до 12 м/с.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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