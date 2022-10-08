Под Тюменью за четверть миллиарда рублей продают бизнес

Под Тюменью выставили на продажу за 260 миллионов рублей комплекс зданий под бизнес. За эту сумму будущий покупатель получит гостиницу на 28 номеров с бассейном и сауной, помещением под ресторан, расположенные рядом с федеральной трассой Тюмень-Омск. Общая площадь здания более 1,2 тысяч квадратных метров.

Отдельно расположены столовая и магазин площадью более 260 квадратных метров, автомойка, автомагазин и СТО (1,4 тысячи квадратных метров). Кроме того, имеются два земельных участка общей площадью 2,6 гектаров. На территории комплекса располагается своя газовая котельная. По словам продавца, комплекс зданий расположен на первой линии федеральной трассы, что является несомненным преимуществом. «Окупаемость проекта с учетом текущей доходности — 9 лет. В настоящее время часть площадей рассматривается под аренду крупными федеральными сетями. Возможна отдельная продажа здания автомагазина, СТО и мойки», сказано в объявлении, опубликованном на одном из сайтов по продажам. «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут покупателя завода ферросплавов. Предприятие выставлено на продажу за 1,2 миллиарда рублей. Ранее владельцем зданий являлась обанкротившаяся компания «Сибкомплектмонтажналадка».