Отдыхающим в Крыму туристам бесплатно продлят проживание

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в начале седьмого утра на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Вследствие чего загорелись топливные цистерны грузового поезда. По данным СКР, погибли три человека — предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.