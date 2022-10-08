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Отдыхающим в Крыму туристам бесплатно продлят проживание

8 октября 12:00
Фото: ТГ-канал "Наш город"
Туристы, застрявшие в Крыму из-за ЧП на Крымском мосту, будут проживать в отелях и санаториях бесплатно до момента возобновления автомобильного и железнодорожного сообщений. На данный момент этот вопрос обсуждает Ростуризм с крымскими учреждениями.
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Отдых

«Нахожусь на постоянной связи с Крымом и Севастополем. Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки», сообщила в своем тг-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

По предварительным данным, в настоящее время в Крыму отдыхают более пятидесяти тысяч туристов из российских городов. Несколько тысяч отдыхающих должны были выехать с полуострова в ближайшие дни, столько же — заехать.

В Ростуризме отмечают, что россиянам, планирующим поездки в Крым в ближайшие дни, рекомендуют следить за дальнейшей информацией. Оператором железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» принято решение о возврате денежных средств за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов.

Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Работает горячая линия 8 800 511 80 18.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в начале седьмого утра на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Вследствие чего загорелись топливные цистерны грузового поезда. По данным СКР, погибли три человека — предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Что произошло на Крымском мосту сегодня утром
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Личность водителя грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, уже установлена. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается также маршрут передвижения автомашины и документация, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста. Движение по автомобильной и железной дорогам полностью остановили.

Поезда, следующие в Крым, были перенаправлены в Анапу. Для автомобилистов организовали пункты обогрева с предоставлением горячего питания.

Во второй половине дня планировали запустить паромное сообщение через пролив. Однако из-за штормовой погоды запуск паромов пришлось отложить.

По данным Министерства транспорта РФ, организацию движения первых поездов по Крымскому мосту после ЧП планируется возобновить сегодня к восьми часам вечера по московскому времени.

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