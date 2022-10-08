На Украине погиб 41-летний гранатометчик, уроженец Тюменской области

Дмитрий Жарков родился 8 июля 1981 года в деревне Борки Викуловского района. После службы в армии с 2001 года работал в РЭС-4 ЦЭС-1 «Лангепасско — Покачевской Энергонефти» 3СРУ ООО «Лукойл-Энергосети». В 2020 году ему было присвоено звание «Лучший работник Западно-Сибирского регионального управления».