На Украине погиб 41-летний гранатометчик, уроженец Тюменской области

Дмитрий Жарков родился 8 июля 1981 года в деревне Борки Викуловского района. После службы в армии с 2001 года работал в РЭС-4 ЦЭС-1 «Лангепасско — Покачевской Энергонефти» 3СРУ ООО «Лукойл-Энергосети». В 2020 году ему было присвоено звание «Лучший работник Западно-Сибирского регионального управления».
В 2022 году Дмитрий отправился на Украину по службе по контракту. Он трудился в должности гранатометчика стрелкового отделения 239-го гвардейского танкового Краснознаменного, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка.
У 41-летнего военного остались жена с сыном и мать.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ишимском районе простились с погибшим на Украине 26-летним выпускником ТВВИКУ Станиславом Шороховым. Его похоронили в деревне Быково.