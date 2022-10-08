nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Украине погиб 41-летний гранатометчик, уроженец Тюменской области

8 октября 12:23
Фото: 1Mi
41-летний уроженец Тюменской области, житель Лангепаса Дмитрий Жарков погиб на Украине в ходе выполнения боевого задания во время специальной военной операции. Трагедия произошла 25 сентября. Соболезнования семье погибшего военного выразила губернатор Югры Наталья Комарова.
Сюжет
Югра

Дмитрий Жарков родился 8 июля 1981 года в деревне Борки Викуловского района. После службы в армии с 2001 года работал в РЭС-4 ЦЭС-1 «Лангепасско — Покачевской Энергонефти» 3СРУ ООО «Лукойл-Энергосети». В 2020 году ему было присвоено звание «Лучший работник Западно-Сибирского регионального управления».

В 2022 году Дмитрий отправился на Украину по службе по контракту. Он трудился в должности гранатометчика стрелкового отделения 239-го гвардейского танкового Краснознаменного, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка.

У 41-летнего военного остались жена с сыном и мать.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ишимском районе простились с погибшим на Украине 26-летним выпускником ТВВИКУ Станиславом Шороховым. Его похоронили в деревне Быково.

#Новости#Военнослужащие#Военные#Похороны#Погибшие#Травмы#Югра#Военная служба#Украина#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25