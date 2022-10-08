nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На трассе Тюмень — Ялуторовск тюменцы заметили лося

8 октября 14:54
Фото: ЧП Тюмень ЧС
В сообществе «ЧП Тюмень ЧС» был опубликован пост с фотографией лося на трассе Тюмень — Ялуторовск. Животное бегало на обочине автодороги.
Сюжет
Тюмень

В комментариях люди также отметили неприятный запах. Они предположили, что горит лес.

«В городе было задымление и острый запах гари, район Дом Обороны», поделилась Светлана Каранкевич.

«А у нас со вчерашнего дня в стороне Горьковки все сизо от дыма, запах гари», Наталья Машкова-Коробко.

«Уже который день дышать нечем. Вонь страшная», говорит Любовь Филиппова.

Ранее «Наш город» писал о том, что в воздухе над Тюменью вредных веществ нет. К такому вывод пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора по результатам мониторинга качества атмосферного воздуха. Согласно данным сервиса IQAir, в пятницу показатель ПДК превышал в 2,4 раза уровень рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. На данный момент в Тюмени продолжает пахнуть гарью. Возможной причиной возникновения неприятного запаха являются пожары в Тугулымском районе и локализованные лесные пожары на юге Тюменской области.

Материалы по теме
На реконструкцию трассы Тюмень — Ханты-Мансийск потратят более 11,5 миллиардов рублейВ аварии на тюменской трассе погибли четыре человека
#Новости#Трасса#Россия#Тюмень — Ялуторовск – Ишим – Омск#Животные#Федеральная трасса#Тюменская область#Тюмень#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25