На трассе Тюмень — Ялуторовск тюменцы заметили лося

В комментариях люди также отметили неприятный запах. Они предположили, что горит лес.
«В городе было задымление и острый запах гари, район Дом Обороны», поделилась Светлана Каранкевич.
«А у нас со вчерашнего дня в стороне Горьковки все сизо от дыма, запах гари», Наталья Машкова-Коробко.
«Уже который день дышать нечем. Вонь страшная», говорит Любовь Филиппова.
Ранее «Наш город» писал о том, что в воздухе над Тюменью вредных веществ нет. К такому вывод пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора по результатам мониторинга качества атмосферного воздуха. Согласно данным сервиса IQAir, в пятницу показатель ПДК превышал в 2,4 раза уровень рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. На данный момент в Тюмени продолжает пахнуть гарью. Возможной причиной возникновения неприятного запаха являются пожары в Тугулымском районе и локализованные лесные пожары на юге Тюменской области.