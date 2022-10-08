На трассе Тюмень — Ялуторовск тюменцы заметили лося

Ранее «Наш город» писал о том, что в воздухе над Тюменью вредных веществ нет. К такому вывод пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора по результатам мониторинга качества атмосферного воздуха. Согласно данным сервиса IQAir, в пятницу показатель ПДК превышал в 2,4 раза уровень рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. На данный момент в Тюмени продолжает пахнуть гарью. Возможной причиной возникновения неприятного запаха являются пожары в Тугулымском районе и локализованные лесные пожары на юге Тюменской области.