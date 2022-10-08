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К концу октября цены на тюменские овощи пойдут вверх

8 октября 01:02
Фото: 1Mi
По данным «Нашего города» в Тюменской области цены на овощи скоро могут пойти вверх. До середины октября все местные аграрии планируют завершить уборку урожая, в этот момент их запасы в магазинах и гипермаркетах начнут сокращаться.

На данный момент немного подорожала свекла. Картошка и капуста стоят 18-20 рублей за килограмм. Морковь от 20 рублей. Немного подешевела гречка, сейчас её можно найти дешевле 100 рублей за килограмм.

К концу октября цены на все овощи могут начать рост. Магазины начнут закупать их в других регионах страны.

Шестого октября «Наш город» сообщал, что урожай зерна в РФ приближается к отметке в 150 миллионов тонн. На экспорт может отправится до 50 млн тонн, это может дать экономике до 40 млрд долларов экспортной выручки.

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