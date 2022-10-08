Что произошло на Крымском мосту сегодня утром

«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», сообщили в НАК.
По данным ведомства, арка над судоходной частью моста повреждений в результате взрыва не получила. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий аварии, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главы МЧС и Минтранса России уже выехали на место происшествия.
В настоящее время движение по железной и автомобильной дорогам по Крымскому мосту полностью закрыто. Для водителей организованы пункты обогрева. В ближайшее время планируют запустить паромную переправу через пролив.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после тушения пожара на Крымском мосту появится возможность оценить масштабы повреждений и сроки восстановления движения.
«По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно», сказал Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым
Из-за ЧП задерживаются и поезда, следующие из Москвы и Питера в Симферополь. По информации Крымской железной дороги, с опозданием ожидается прибытие поездов № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь.
Ранее о безопасности Крымского моста неоднократно говорили политики. О неуязвимости Керченского пролива заявлял депутат Государственной Думы Михаил Шеремет в августе этого года.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в мае этого года заявлял о том, что все домыслы и «пророчества» об угрозах важнейшему инфраструктурному объекту ни имеют ничего общего с реальностью. По его мнению, целью подобных заявлений было создание панических настроений у крымчан и туристов.