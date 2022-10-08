Что произошло на Крымском мосту сегодня утром

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в мае этого года заявлял о том, что все домыслы и «пророчества» об угрозах важнейшему инфраструктурному объекту ни имеют ничего общего с реальностью. По его мнению, целью подобных заявлений было создание панических настроений у крымчан и туристов.