«Бьютифул»: спецпоказ эмоциональной драмы Алехандро Г. Иньярриту снова в кино

Действие фильма происходит в Барселоне, но Иньярриту показывает знаменитый город с изнанки, устремляя свой взгляд на трущобы и их обитателей из разных уголков света. Не изменяя себе, режиссер умудряется отыскать поэтику и в грязных подворотнях, и в тесных квартирах, и, конечно, в крупных планах лиц своих терзающихся героев. Помогают ему в этом цепкая и подвижная камера оператора Родриго Прието и напряженный саундтрек Густаво Сантаолальи.