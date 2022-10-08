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«Бьютифул»: спецпоказ эмоциональной драмы Алехандро Г. Иньярриту снова в кино

8 октября 04:12
Фото: Синема-Парк
24 октября «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на специальный показ эмоциональной драмы «Бьютифул».Это один из лучших фильмов прославленного мексиканского режиссера Алехандро Г. Иньярриту. Сеанс пройдет на испанском языке с русскими субтитрами.

«Бьютифул» — меланхоличная поэма об искуплении, вине и смирении человека, несущего на плечах неподъемный груз ответственности и оказавшегося перед лицом смерти.

Действие фильма происходит в Барселоне, но Иньярриту показывает знаменитый город с изнанки, устремляя свой взгляд на трущобы и их обитателей из разных уголков света. Не изменяя себе, режиссер умудряется отыскать поэтику и в грязных подворотнях, и в тесных квартирах, и, конечно, в крупных планах лиц своих терзающихся героев. Помогают ему в этом цепкая и подвижная камера оператора Родриго Прието и напряженный саундтрек Густаво Сантаолальи.

Главную роль сыграл Хавьер Бардем, ведущий испанской актер современности. Его мощный перформанс — стержень фильма и ключевая его сила, что заслуженно было отмечено призом Каннского фестиваля и номинацией на «Оскар». Алехандро Гонсалес Иньярриту — мастер глубоких исследований человеческой природы, и «Бьютифул» — самая интимная и эмоциональная его картина.

Уксбаль — важный человек в подполье Барселоны. Он зарабатывает тем, что помогает найти работу нелегальным мигрантам, а еще как медиум может передавать послания от умерших. Но прежде всего Уксбаль — разведенный отец двоих маленьких детей. Его дни проходят в постоянной борьбе, он ответственен за жизни слишком многих. И однажды у Уксбаля обнаруживают последнюю стадию рака…

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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