Замглавы Минобрнауки РФ тюменку Елену Дружинину освободили от должности

Эту она занимала должность больше двух лет. В ведомство Дружинина пришла из Тюменского госуниверситета, где проработала на разных должностях 12 лет.
«Замглавы ведомства освобождена от должности с формулировкой „в связи с переходом на другую работу“»,сообщает ТАСС.
По информации Минобрнауки РФ, с 2008 по 2013 год Дружинина была начальником отдела маркетинга и профориентационной работы ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». Имеет два высших образования — филологическое и юридическое. В 2019 году была приглашена в Москву спецпредставителем Тюменской области по вопросам Западно-Сибирского научно-образовательного центра
В начале сентября «Наш город» сообщал, что замгубернатора, начальник Главного правового управления Правительства Тюменской области Елена Еремеева освобождена от должности.