Замглавы Минобрнауки РФ тюменку Елену Дружинину освободили от должности

По информации Минобрнауки РФ, с 2008 по 2013 год Дружинина была начальником отдела маркетинга и профориентационной работы ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». Имеет два высших образования — филологическое и юридическое. В 2019 году была приглашена в Москву спецпредставителем Тюменской области по вопросам Западно-Сибирского научно-образовательного центра