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Замглавы Минобрнауки РФ тюменку Елену Дружинину освободили от должности

7 октября 12:58
Фото: Минобрнауки России
Замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина покинула свою должность, сообщают источники ТАСС. По данным информагентства, это произошло в пятницу «в связи с переходом на другую работу».

Эту она занимала должность больше двух лет. В ведомство Дружинина пришла из Тюменского госуниверситета, где проработала на разных должностях 12 лет.

«Замглавы ведомства освобождена от должности с формулировкой „в связи с переходом на другую работу“»,сообщает ТАСС.

По информации Минобрнауки РФ, с 2008 по 2013 год Дружинина была начальником отдела маркетинга и профориентационной работы ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». Имеет два высших образования — филологическое и юридическое. В 2019 году была приглашена в Москву спецпредставителем Тюменской области по вопросам Западно-Сибирского научно-образовательного центра

В начале сентября «Наш город» сообщал, что замгубернатора, начальник Главного правового управления Правительства Тюменской области Елена Еремеева освобождена от должности.

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