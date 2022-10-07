Юрист рассказала, с какими заболеваниями не призовут по частичной мобилизации

Юрист добавила, что призвать не могут, если у гражданина подтвержден коронавирус. В этом случае его отправляют на службу только после выздоровления, после самоизоляции. По ее словам, это уважительная причина, чтобы не явиться в военкомат. Разумеется, при объяснении причин.