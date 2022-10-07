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Юрист рассказала, с какими заболеваниями не призовут по частичной мобилизации

7 октября 11:34
Фото: 1Mi
Людей с серьезными заболеваниями, травмами или подтвержденным коронавирусом не будут призывать по частичной мобилизации. Об этом рассказала юрист Мария Ярмуш Москве 24.

По словам Марии, полный перечень болезней, из-за которых дают отсрочку или освобождают от призыва указан в постановлении правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

Эксперт отмечает, что люди проходят медицинскую комиссию, после чего ознакамливаются со списком заболеваний, который дает человеку право получить отсрочку или быть признанным негодным.

В список болезней входят: диабет, астма, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые кожные заболевания.

Юрист добавила, что призвать не могут, если у гражданина подтвержден коронавирус. В этом случае его отправляют на службу только после выздоровления, после самоизоляции. По ее словам, это уважительная причина, чтобы не явиться в военкомат. Разумеется, при объяснении причин.

Временно освободить от мобилизации также могут человека, получившего травму. Сначала ему дадут восстановиться, после чего призовут.

Ранее «Наш город» писал о том, что мобилизованным не будут компенсировать траты на покупку одежды и лекарств. По своему желанию с собой можно взять предметы личной гигиены, термобелье, батарейки и прочее, но расходы на их покупку государство компенсировать не будет.

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