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Юных тюменцев приглашают принять участие в областном конкурсе детского рисунка

7 октября 13:23
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
В Тюменской области пройдет конкурс детского рисунка на тему охраны и безопасности труда. Принять в нем участие могут юные художники от 7 до 15 лет, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в Тюменской области проводится в пятый раз. Ежегодно участники из всех муниципальных образований Тюменской области готовят более 2000 работ. Цель конкурса — привлечение внимания общественности к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

Участниками конкурса могут быть дети, проживающие в Тюменской области, в следующих возрастных категориях:

  • от 7 до 9 лет (включительно);
  • от 10 до 15 лет (включительно).

На конкурс принимаются детские творческие работы, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст) форматов А4, А3, в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки) без рамок и ламинирования. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, к конкурсу не допускаются.

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 см х 10 см, на которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст, населенный пункт Тюменской области, в котором проживает автор работы.

Конкурс проводится в два этапа. В рамках первого этапа организуется сбор работ органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской области. Работы принимаются до 15 декабря 2022 года;

Затем все конкурсные работы передаются в департамент труда и занятости населения Тюменской области, где их оценивает комиссия. Итоги будут подведены до 30 января 2023 года. Призеры каждой возрастной группы награждаются дипломами и памятными подарками. А педагоги, под чьим руководством были выполнены конкурсные работы призеров, награждаются благодарственными письмами департамента.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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