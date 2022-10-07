Юных тюменцев приглашают принять участие в областном конкурсе детского рисунка

Затем все конкурсные работы передаются в департамент труда и занятости населения Тюменской области, где их оценивает комиссия. Итоги будут подведены до 30 января 2023 года. Призеры каждой возрастной группы награждаются дипломами и памятными подарками. А педагоги, под чьим руководством были выполнены конкурсные работы призеров, награждаются благодарственными письмами департамента.