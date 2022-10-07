ВОЗ включила российский тест для диагностики туберкулеза в свои рекомендации

TBST используют специфические антигены комплекса Mycobacterium tuberculosis и делают значительный шаг вперед в вопросах раннего выявления заболевания по сравнению с туберкулиновой пробой, которая применяется уже более 50 лет.
В рекомендациях ВОЗ речь идет только о трёх тест-системах, среди которых препарат российской компании “ГЕНЕРИУМ”. Международные эксперты заявляют, что применение новой группы тестов гарантирует одновременно простоту проведения проб и высокие диагностические характеристики лабораторных IGRA-тестов.
В основе рекомендаций положен анализ более 100 опубликованных результатов научных исследований “Диаскинтеста”. По информации экспертов ВОЗ, технология обладает высокой чувствительностью и специфичностью, что помогает исключить ложноположительные реакции.
Использование “Диаскинтеста” в РФ утвердили в 2009 году приказом Минздрава. На сегодняшний день с его использованием провели более 60 миллионов проб.
Благодаря активному применению подобных современных технологий Россия в 2021 году вышла из составленного ВОЗ списка стран с высоким бременем туберкулёза, где пребывала более 20 лет.
Тереза Касаева, директор Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, выразила убежденность, что возможности диагностики туберкулезной инфекции расширяются благодаря участию фармацевтических компаний и новым исследованиям. “Возможность обеспечить быстрый и точный диагноз каждому нуждающемуся играет решающую роль для предотвращения и окончательной ликвидации туберкулеза”, - добавила она.
Ирина Васильева, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России, отметила, что это первый случай, когда российский инновационный тест для диагностики туберкулеза и выявления пациентов с высоким риском развития активного туберкулезного процесса вошел в методические рекомендации ВОЗ, которые считаются основным предписанием для мирового сообщества медиков.
Дмитрий Кудлай, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ», рассказал, что при разработке “Диаскинтеста” применяли биотехнологии, которые позволили российским ученым первыми создать единую белковую молекулу на базе рекомбинантных белков ESAT-6 и CFP-10, представляющих собой антигены M. tuberculosis.
Дмитрий Кудлай также добавил, что в области диагностики туберкулезной инфекции реализация ESAT-6/CFP-10-платформы позволила компенсировать недостатки туберкулиновой пробы, что было признано экспертами ВОЗ. Он выразил уверенность, что в наши дни медицинские биотехнологии и их интенсивное развитие являются ключом к решению целого ряда глобальных проблем в сфере здравоохранения и общего благополучия.