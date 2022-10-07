ВОЗ включила российский тест для диагностики туберкулеза в свои рекомендации

Дмитрий Кудлай также добавил, что в области диагностики туберкулезной инфекции реализация ESAT-6/CFP-10-платформы позволила компенсировать недостатки туберкулиновой пробы, что было признано экспертами ВОЗ. Он выразил уверенность, что в наши дни медицинские биотехнологии и их интенсивное развитие являются ключом к решению целого ряда глобальных проблем в сфере здравоохранения и общего благополучия.