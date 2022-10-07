Военкоматы в Тюмени: карта, все адреса и телефоны

Всего в Тюменской области работают более 25 военкоматов — 5 их них находятся в Тюмени, 1 — в Тобольске, 1 — в Заводоуковске и еще один — в Ялуторовске. Остальные располагаются в поселках и селах, по одному на каждый субъект. Все они сейчас загружены в связи с проведением частичной мобилизации.

Адреса военкоматов в Тюмени Всего в городе работают 5 военкоматов, которые принимают призывников: Фото: «НашГород» 1. Республики, 2. Военный комиссариат Тюменской области. Работает он с понедельника по четверг с 8:00 до 17:45, в пятницу — с 8:00 до 15:45. Обеденный перерыв — с 12:00 до 12:45. Суббота и воскресенье — выходной. Фото: 2ГИС 2. Володарского, 5. Военный комиссариат Калининского и Центрального административных округов. Работает только в понедельник, среду и четверг с 8:20 до 16:30. Обед с 12:30 до 13:30. Фото: 2ГИС 3. Челюскинцев, 23. Военный комиссариат Калининского и Центрального административных округов. Этот филиал работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Обед с 12:30 до 13:30. Фото: 2ГИС 4. Мельникайте, 54. Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов. С понедельника по четверг он работает с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45. Обед с 12:00 до 13:00 с понедельника по четверг, а в пятницу перерыв — с 12:00 до 12:45. Фото: 2ГИС 5. Рижская, 78. Военный комиссариат по Ленинскому административному округу. Работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:45. Обеденный перерыв — с 13:00 до 13:48. Фото: 2ГИС Отметим, что начало осеннего призыва перенесли на 1 ноября из-за мобилизационной кампании. Сейчас сотрудники военкоматов занимаются будущими участниками спецоперации. Адреса военкоматов в других городах Тюменской области В Тобольске военный комиссариат располагается по адресу Октябрьская, 44. С понедельника по четверг он работает с 8:00 до 17:00, а в пятницу — с 8:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 13:00. Фото: 2ГИС В Ялуторовске военный комиссариат Исетского и Ялуторовского районов находится по адресу Революции, 39. С понедельника по четверг он работает с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 12:45. Фото: 2ГИС Военный комиссариат Заводоуковского и Упоровского районов Тюменской области расположен в городе Заводоуковске, по адресу Октябрьская, 1а. График работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 13:00. Как проходит частичная мобилизация в Тюменской области За две недели в ходе частичной мобилизации на базы подготовки регулярно отправляются автобусы, забитые мобилизованными. Известно, что под Тюменью расположены несколько частей, где размещают тех, кто отправится в «зону боевых действий», об этом говорил Министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу. Сергей Шойгу: «мобилизованных направят в зону спецоперации» Узнать подробнее Мобилизованных из ЯНАО также привозят в Тюмень, они сообщают, что их укомплектовали даже сверх необходимости. Другим гражданам, попавшим под частичную мобилизацию, повезло меньше. Родственники жалуются, что помимо футболок, флисовых шапок и балаклав, демисезонной и зимней формы, мобилизованным не хватает даже трусов и носков. Их для мужчин собирают «всем миром». Что купить в военторге в Тюмени Узнать подробнее А потому в городах и районах Тюменской области организованы пункты сбора. Последние новости о частичной мобилизации в Тюмени С момента начала частичной мобилизации ряд регионов раскрыл количество мобилизованных, которых призовут на службу. Однако Тюменская область оказалась среди регионов, не разглашающих эти данные. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по понятным причинам, не может сказать, сколько точно людей уже мобилизовано. «Но могу сказать, что это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе», говорил губернатор. Моор также не готов сказать, сколько тюменцев уже получили повестки. Но военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков сообщал, что около ⅓ призывников прибывают в военные комиссариаты еще до получения повесток. Многие тюменцы с баз подготовки сейчас возвращаются домой. Более 200 мобилизованных граждан уже вернули к родным из-за болезней или по семейным обстоятельствам. Около 200 тюменцев вернулись домой после мобилизации. Среди них директор школы Узнать подробнее В региональный штаб ОНФ, на базе которого действует центр правовой помощи мобилизованным, за полмесяца поступило более 1355 обращений. Из низ 180 сейчас находятся на рассмотрении у специальной комиссии. Материалы по теме Кто будет платить кредиты резервистов из Тюменской области при мобилизации Сроки первой волны частичной мобилизации в Тюмени Как изменился рынок туризма после объявления частичной мобилизации