Военкоматы в Тюмени: карта, все адреса и телефоны

Всего в городе работают 5 военкоматов, которые принимают призывников:
1. Республики, 2. Военный комиссариат Тюменской области. Работает он с понедельника по четверг с 8:00 до 17:45, в пятницу — с 8:00 до 15:45. Обеденный перерыв — с 12:00 до 12:45. Суббота и воскресенье — выходной.
2. Володарского, 5. Военный комиссариат Калининского и Центрального административных округов. Работает только в понедельник, среду и четверг с 8:20 до 16:30. Обед с 12:30 до 13:30.
3. Челюскинцев, 23. Военный комиссариат Калининского и Центрального административных округов. Этот филиал работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Обед с 12:30 до 13:30.
4. Мельникайте, 54. Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов. С понедельника по четверг он работает с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45. Обед с 12:00 до 13:00 с понедельника по четверг, а в пятницу перерыв — с 12:00 до 12:45.
5. Рижская, 78. Военный комиссариат по Ленинскому административному округу. Работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:45. Обеденный перерыв — с 13:00 до 13:48.
Отметим, что начало осеннего призыва перенесли на 1 ноября из-за мобилизационной кампании. Сейчас сотрудники военкоматов занимаются будущими участниками спецоперации.
В Тобольске военный комиссариат располагается по адресу Октябрьская, 44. С понедельника по четверг он работает с 8:00 до 17:00, а в пятницу — с 8:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 13:00.
В Ялуторовске военный комиссариат Исетского и Ялуторовского районов находится по адресу Революции, 39. С понедельника по четверг он работает с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 12:45.
Военный комиссариат Заводоуковского и Упоровского районов Тюменской области расположен в городе Заводоуковске, по адресу Октябрьская, 1а. График работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 13:00.
За две недели в ходе частичной мобилизации на базы подготовки регулярно отправляются автобусы, забитые мобилизованными.
Известно, что под Тюменью расположены несколько частей, где размещают тех, кто отправится в «зону боевых действий», об этом говорил Министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу.
Мобилизованных из ЯНАО также привозят в Тюмень, они сообщают, что их укомплектовали даже сверх необходимости.
Другим гражданам, попавшим под частичную мобилизацию, повезло меньше. Родственники жалуются, что помимо футболок, флисовых шапок и балаклав, демисезонной и зимней формы, мобилизованным не хватает даже трусов и носков. Их для мужчин собирают «всем миром».
А потому в городах и районах Тюменской области организованы пункты сбора.
С момента начала частичной мобилизации ряд регионов раскрыл количество мобилизованных, которых призовут на службу. Однако Тюменская область оказалась среди регионов, не разглашающих эти данные.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по понятным причинам, не может сказать, сколько точно людей уже мобилизовано.
«Но могу сказать, что это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе», говорил губернатор.
Моор также не готов сказать, сколько тюменцев уже получили повестки.
Но военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков сообщал, что около ⅓ призывников прибывают в военные комиссариаты еще до получения повесток.
Многие тюменцы с баз подготовки сейчас возвращаются домой. Более 200 мобилизованных граждан уже вернули к родным из-за болезней или по семейным обстоятельствам.
В региональный штаб ОНФ, на базе которого действует центр правовой помощи мобилизованным, за полмесяца поступило более 1355 обращений. Из низ 180 сейчас находятся на рассмотрении у специальной комиссии.