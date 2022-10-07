Власти хотят вернуть преподавание краеведения. Пока только в вузах

«Большое значение имеет вопрос качества преподавания истории на неисторических направлениях подготовки. Это напрямую затрагивает интересы нескольких миллионов наших граждан. Всех, кто получает высшее образование в России. Признателен министерству и за ранее принятое решение выделить на изучение истории России на неисторических специальностях 144 академических часов»,отметил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.