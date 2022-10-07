nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти хотят вернуть преподавание краеведения. Пока только в вузах

7 октября 08:18
Фото: Максим Афанасьев, тг-канал
С 2023 года Министерство образования России планирует увеличить объем преподавания истории России в вузах на неисторических специальностях до 144 академических часов.

«Большое значение имеет вопрос качества преподавания истории на неисторических направлениях подготовки. Это напрямую затрагивает интересы нескольких миллионов наших граждан. Всех, кто получает высшее образование в России. Признателен министерству и за ранее принятое решение выделить на изучение истории России на неисторических специальностях 144 академических часов»,отметил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Преподавание истории для неисторических специальностей и направлений подготовки в вузах обсудили сегодня в рамках круглого стола участники Первого национального форума преподавателей истории, который проходит в Тобольске.

Эксперты Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова разработали концепцию преподавания истории в вузах. Планируется, что помимо отечественной и всемирной, в курс истории войдут занятия по региональной истории и историческая часть профессии, которой обучаются студенты.

Напомним, в Тобольске сегодня проходит Первый национальный форум преподавателей истории. Участие в нем принимают директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, министр науки России Валерий Фальков, около 100 представителей ведущих высших учебных заведений страны.

#Новости#Образование#История#Форум#Вузы#Краеведение#Круглый стол#Тюменская область#Тобольск#Касается каждого#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25