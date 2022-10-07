Власти хотят вернуть преподавание краеведения. Пока только в вузах

«Большое значение имеет вопрос качества преподавания истории на неисторических направлениях подготовки. Это напрямую затрагивает интересы нескольких миллионов наших граждан. Всех, кто получает высшее образование в России. Признателен министерству и за ранее принятое решение выделить на изучение истории России на неисторических специальностях 144 академических часов»,отметил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Преподавание истории для неисторических специальностей и направлений подготовки в вузах обсудили сегодня в рамках круглого стола участники Первого национального форума преподавателей истории, который проходит в Тобольске.
Эксперты Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова разработали концепцию преподавания истории в вузах. Планируется, что помимо отечественной и всемирной, в курс истории войдут занятия по региональной истории и историческая часть профессии, которой обучаются студенты.
Напомним, в Тобольске сегодня проходит Первый национальный форум преподавателей истории. Участие в нем принимают директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, министр науки России Валерий Фальков, около 100 представителей ведущих высших учебных заведений страны.