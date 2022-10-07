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В Тюменской области за три дня нашли 14-летнего подростка

7 октября 16:02
Фото: ПО «Белая сова»
Сегодня вечером ПО «Белая Сова» сообщил, что в Тюменской области нашли 14-летнего Белова Н. П. Его розыском занимались оперативники регионального СКР с 4 октября. Около 16:00 мальчик ушел из дома и не выходил на связь.

О его пропаже знали и сотрудники УМВД по Тюменской области, проводится проверка.

Шестого октября ориентировки о пропавшем тюменце распространили в паблике «Ишим пере Подслушано». Через сутки стало известно, что его нашли, он жив и здоров (других подробностей нет).

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера за несколько часов волонтёры смогли найти 32-летнюю девушку. Она пропала ещё 3 октября, но через 2 часа после появления ориентировки в ВК, поступило сообщение о завершении поисков. Родственники девушки отметили, что с ней всё хорошо.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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