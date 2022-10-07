В Тюменской области за три дня нашли 14-летнего подростка

О его пропаже знали и сотрудники УМВД по Тюменской области, проводится проверка.
Шестого октября ориентировки о пропавшем тюменце распространили в паблике «Ишим пере Подслушано». Через сутки стало известно, что его нашли, он жив и здоров (других подробностей нет).
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера за несколько часов волонтёры смогли найти 32-летнюю девушку. Она пропала ещё 3 октября, но через 2 часа после появления ориентировки в ВК, поступило сообщение о завершении поисков. Родственники девушки отметили, что с ней всё хорошо.