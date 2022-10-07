В Тюмени снесут «Космос», таможня передала нуждающимся одежду, краеведение в вузах

Сотни килограммов одежды передали тюменские таможенники передали в центр «Семья». Вещи должны были уничтожить, но теперь их перераспределят для нуждающихся. Всего было направлено 7 500 единиц одежды. Эти товары пытались ввести в РФ через границу с Казахстаном в 2021 году.