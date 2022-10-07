В Тюмени снесут «Космос», таможня передала нуждающимся одежду, краеведение в вузах

В Тюмени планируют снести молодежный центр «Космос», чтобы построить школу.
«Один вопрос? Зачем сносить? Нормальное здание , может кружок для детей там сделать или ещё что-то полезное»отмечает подписчик паблика «Типичная Тюмень» Иван. И.
Горожане полагают, что на данный момент новые школы больше нужны в районах массовых застроек ЖК «чтобы не учиться в 3 смены». Планируется, что в районе улиц Республики и Рижской возведут учебное заведение на 1 000 человек. Заявки на торги рассматриваются до 24 октября.
Тюменская таможня передала нуждающимся 371 кг одежды.
Сотни килограммов одежды передали тюменские таможенники передали в центр «Семья». Вещи должны были уничтожить, но теперь их перераспределят для нуждающихся. Всего было направлено 7 500 единиц одежды. Эти товары пытались ввести в РФ через границу с Казахстаном в 2021 году.
В большинстве случаев владельцы товаров не предоставили необходимые документы. Таможенный контроль одежда не прошла.
Власти хотят вернуть преподавание краеведения. Пока только в вузах.
В следующем году Министерство образования РФ планирует вернуть увеличить объем преподавания истории страны в вузах на неисторических специальностях. На эти цели планируется выделать 144 академических часа. Нововведение обсудили сегодня в рамках круглого стола участники Первого национального форума преподавателей истории, который проходит в Тобольске.
Эксперты Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова разработали концепцию преподавания истории в вузах. Планируется, что помимо отечественной и всемирной, в курс истории войдут занятия по региональной истории и историческая часть профессии, которой обучаются студенты.