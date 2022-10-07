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В Тюмени снесут «Космос», таможня передала нуждающимся одежду, краеведение в вузах

7 октября 15:47
Фото: 1Mi
В Тюмени сегодня горожане обсуждали снос молодёжного центра «Космос». На его месте планируют построить новую школу. На данный момент Управление капитального строительства региона ищет подрядчика, для проекта здания за 3,9 млн рублей.

В Тюмени планируют снести молодежный центр «Космос», чтобы построить школу.

«Один вопрос? Зачем сносить? Нормальное здание , может кружок для детей там сделать или ещё что-то полезное»отмечает подписчик паблика «Типичная Тюмень» Иван. И.

Горожане полагают, что на данный момент новые школы больше нужны в районах массовых застроек ЖК «чтобы не учиться в 3 смены». Планируется, что в районе улиц Республики и Рижской возведут учебное заведение на 1 000 человек. Заявки на торги рассматриваются до 24 октября.

Тюменская таможня передала нуждающимся 371 кг одежды.

Сотни килограммов одежды передали тюменские таможенники передали в центр «Семья». Вещи должны были уничтожить, но теперь их перераспределят для нуждающихся. Всего было направлено 7 500 единиц одежды. Эти товары пытались ввести в РФ через границу с Казахстаном в 2021 году.

В большинстве случаев владельцы товаров не предоставили необходимые документы. Таможенный контроль одежда не прошла.

Власти хотят вернуть преподавание краеведения. Пока только в вузах.

В следующем году Министерство образования РФ планирует вернуть увеличить объем преподавания истории страны в вузах на неисторических специальностях. На эти цели планируется выделать 144 академических часа. Нововведение обсудили сегодня в рамках круглого стола участники Первого национального форума преподавателей истории, который проходит в Тобольске.

Эксперты Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова разработали концепцию преподавания истории в вузах. Планируется, что помимо отечественной и всемирной, в курс истории войдут занятия по региональной истории и историческая часть профессии, которой обучаются студенты.

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