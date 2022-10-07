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В Тюмени планируют снести молодежный центр «Космос», чтобы построить школу

7 октября 12:19
Фото: 2ГИС
Решение о сносе молодежного театрального центра «Космос» планируют принять для строительства школы в районе улиц Рижской — Республики. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Сюжет
Тюмень

Известно, что заказчиком выступило Управление капитального строительства. Подрядчику предстоит выполнить строительные работы до конца весны следующего года. Стоимость проекта составляет 3,9 млн рублей.

Планируется, что в районе улиц Республики и Рижской будет построена школа на более чем тысячу учеников.

«В границах земельных участков расположены объекты капитального строительства, подлежащие сносу: здание МАОУ СОШ № 7, открытые площадки спортивные, игровые, хозяйственная площадка, молодежный театральный центр „Космос“, здание кафе, инженерные сети и сооружения», написано в документации.

Подать заявку на данный конкурс можно до 24 октября.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на улице Ивана Крылова снесут нежилое здание за 10 млн рублей. По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделяется почти 10 млн рублей. Все работы должны быть завершены до конца года, заявки принимаются до 10 октября. В аукционе могут принимать участие субъекты малого бизнеса. Его итоги будут подведены 13 октября.

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