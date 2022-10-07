В Тюмени планируют снести молодежный центр «Космос», чтобы построить школу

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на улице Ивана Крылова снесут нежилое здание за 10 млн рублей. По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделяется почти 10 млн рублей. Все работы должны быть завершены до конца года, заявки принимаются до 10 октября. В аукционе могут принимать участие субъекты малого бизнеса. Его итоги будут подведены 13 октября.