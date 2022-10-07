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В Тюмени на Гольцова в яме лежат туши мертвых голубей

7 октября 11:10
Фото: «Наш город»
В Тюмени на улице Василия Гольцова образовался провал на тротуаре. Там лежат туши мёртвых голубей, сообщает источник «Нашего города». Отмечается, что птицы лежат там «уже дня три».
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Тюмень

«Около дома на Гольцова, 3 провал в асфальте, куда свалены дохлые голуби. Дети видят и начинают плакать»сообщает источник «Нашего города».

В начале августа «Наш город» сообщал, что в лесу у СНТ «Суходольное» тюменка обнаружила коробку с мертвыми котятами. В этот момент она гуляла с ребёнком, женщина не решилась подойти ближе. Местные жители сообщили, что подобное происходит в этом районе далеко не первый раз. Тюменка, обнаружившая ужасающую находку, пояснила, что время смерти котят определить сложно.

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