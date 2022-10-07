В Тюмени на Гольцова в яме лежат туши мертвых голубей

В начале августа «Наш город» сообщал, что в лесу у СНТ «Суходольное» тюменка обнаружила коробку с мертвыми котятами. В этот момент она гуляла с ребёнком, женщина не решилась подойти ближе. Местные жители сообщили, что подобное происходит в этом районе далеко не первый раз. Тюменка, обнаружившая ужасающую находку, пояснила, что время смерти котят определить сложно.