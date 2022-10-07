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В проект «20 главных событий России за 20 лет» внесли важные достижения НАО

7 октября 12:45
Медиахолдинг 1MI при содействии АНО «ИРИ» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Журналисты и социологи выясняют, какие эпизоды современной истории сильнее других отразились на молодежи. В исследовании участвуют россияне из всех субъектов страны.

В фокусе внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня — Ненецкий автономный округ (НАО), пишет tagilcity.ru. На территории располагающегося за полярным кругом субъекта РФ — лишь один город, однако там есть множество заслуживающих внимания объектов.

В НАО ввели в эксплуатацию первую в Арктике ледостойкую нефтяную платформу «Приразломную», а также уникальный грузовой терминал «Варандей».

«Приразломная» представляет собой единственную платформу, добывающую нефть на арктическом шельфе РФ. С помощью терминала ее экспортируют по морю. К слову, «Варандей» вошел в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого северного и функционирующего круглогодично.

Стабильный интернет жители НАО получили, когда было проложено оптоволокно из Коми. На сегодняшний день он является единственным способом получения информации и средством связи для 44 тысяч человек, проживающих в округе.

В Нарьян-Маре построили жилой микрорайон на улице Авиаторов. Новоселами стали участники программы, предусматривающей переселение семей из ветхих и аварийных зданий. Строители создали здесь отличную инфраструктуру. На территории микрорайона открыли новую современную школу. В рамках реализации масштабного национального проекта «Жилье и городская среда» планируют создать пешеходную зону, автопарковку и места для отдыха.

В НАО возобновили разработку крупнейшие в стране месторождения нефти — имени Анатолия Титова и Романа Требса. Их балансовый запас составляет 140 миллионов тонн сырья. Скважины расконсервировали в 2013-м, и на данный момент там идет активная добыча нефти.

На территории округа насчитывается в общей сложности 89 углеводородных месторождений. С начала текущего года в субъекте добыли уже 300-миллионную тонну нефти.

В Нарьян-Маре работает первый в Российской Федерации Арктический спасательный центр. К концу 2025 года запланировано открытие еще трех арктических комплексных аварийно-спасательных центров и четырех поисково-спасательных подразделений, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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