В проект «20 главных событий России за 20 лет» внесли важные достижения НАО

В фокусе внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня — Ненецкий автономный округ (НАО), пишет tagilcity.ru. На территории располагающегося за полярным кругом субъекта РФ — лишь один город, однако там есть множество заслуживающих внимания объектов.