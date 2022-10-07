В одном из криминальных районов Тюмени под окнами дома обнаружили труп мужчины

В департаменте здравоохранения сообщили, что вызов в скорую помощь поступил 06:51. На место происшествия медики прибыли в 07:02. К этому времени мужчина был уже мертв.
Между тем в социальный сетях, где появилась информация о скончавшемся тюменце, горожане предположили, что погибший — это местный житель, ранее замеченный в злоупотреблении наркотических веществ.
Накануне жители района сообщали о неадекватном молодом человеке, бегавшем по улице с криками «Помогите».
«Если это он, то все очень печально. Ведь ему никто не помог даже звонком в скорую», написал Евгений И.
Между тем выяснилось, что ранее бегавший по микрорайону молодой человек жив. В настоящее время он находится в больнице. Врачи предполагают, что у него острое психологическое расстройство.
Причиной смерти тюменца, тело которого обнаружили утром местные жители, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили банду закладчиков наркотиков. Распространителям запрещенных веществ дали двадцать четыре года лишения свободы на четверых.
Обновлено в 12:15.