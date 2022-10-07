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В одном из криминальных районов Тюмени под окнами дома обнаружили труп мужчины

7 октября 06:53
Фото: 1Mi
Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром жители дома на улице Жуковского, 90. По словам очевидцев, скончавшийся лежал под окнами дома. Какова причина его смерти — неизвестно. В Следственном комитете по Тюменской области «Нашему Городу» данный факт подтвердили и отметили, что криминальный характер смерть не носит.
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Тюмень

В департаменте здравоохранения сообщили, что вызов в скорую помощь поступил 06:51. На место происшествия медики прибыли в 07:02. К этому времени мужчина был уже мертв.

Между тем в социальный сетях, где появилась информация о скончавшемся тюменце, горожане предположили, что погибший — это местный житель, ранее замеченный в злоупотреблении наркотических веществ.

Накануне жители района сообщали о неадекватном молодом человеке, бегавшем по улице с криками «Помогите».

«Если это он, то все очень печально. Ведь ему никто не помог даже звонком в скорую», написал Евгений И.

Между тем выяснилось, что ранее бегавший по микрорайону молодой человек жив. В настоящее время он находится в больнице. Врачи предполагают, что у него острое психологическое расстройство.

Причиной смерти тюменца, тело которого обнаружили утром местные жители, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили банду закладчиков наркотиков. Распространителям запрещенных веществ дали двадцать четыре года лишения свободы на четверых.

Обновлено в 12:15.

#Новости#Труп#Смерть#Препараты наркотического и психотропного воздействия#Состояние наркотического опьянения#Следственный комитет#Наркотики#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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