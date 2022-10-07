В каких условиях живут мобилизованные в Тюмени

На входе посещающих просят назвать ФИО, к кому идешь, и показать паспорт. Мобилизованного приглашают к гостю, но за ворота не выпускают. Один мужчина со своим посетителем вышел за территорию, но военный сразу же попросил их вернуться обратно. Все посылки проверяются, пакеты тщательно осматривают на входе. За посетителями сразу же закрывают ворота.