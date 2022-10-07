В каких условиях живут мобилизованные в Тюмени

Корреспондент «Нашего города» съездила на место и увидела, как выглядит территория и дома.
Вокруг домов стоит металлическое ограждение с воротами. Около входа полицейская будка, всё охраняется военными. Попасть на территорию в определённые часы могут те, кто принёс посылки для мобилизованных, живущих там. Свободное посещение тоже есть, но с 8 до 9 часов вечера.
На входе посещающих просят назвать ФИО, к кому идешь, и показать паспорт. Мобилизованного приглашают к гостю, но за ворота не выпускают. Один мужчина со своим посетителем вышел за территорию, но военный сразу же попросил их вернуться обратно. Все посылки проверяются, пакеты тщательно осматривают на входе. За посетителями сразу же закрывают ворота.
На территории, за забором, есть подобие шатра. На нём висит баннер с изображением солдата и патриотическим лозунгом. Около входа установлены камеры видеонаблюдения.
«Как только я достала телефон и начала фотографировать, из-за закрытых ворот выглянул военный и сурово посмотрел на меня. Но территорию сфотографировать не удалось — туда не пустили»,вспоминает корреспондент Анна.
На парковке у домов десятки машин. Регионы, обозначенные на автомобильных номерах, разные. Больше всего 72-х — тюменских машин. Также припаркованы автомобили из ХМАО и ЯНАО, Свердловской, Волгоградской, Курганской, Омской областей, Приморского края.
По информации источника «Нашего Города», в этих домах разместили мобилизованных из Пермского края, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.
Через металлический забор видно не много. На спортивной площадке некоторые играют в баскетбол. Люди выходят на балконы, открывают окна. Из некоторых окон подвешены пакеты. На территории стоит транспорт, похожий на фудтрак.
«Наш город» пообщался со Светланой (имя изменено — прим. ред), её брат как раз находится в этих домах.
«Их возят на какие-то учения, по 20 автобусов зелёных, городских. Но сейчас они, грубо говоря, бездельничают — ходят по-немногу занимаются. Всем необходимым их постепенно снабжают. Мыло, дезодоранты, туалетную бумагу вроде выдают»,объяснила Светлана.
Брат рассказал женщине, что кормят относительно нормально. Например, завтрак хороший, обед средне, ужин снова хороший. Питание можно сравнить с больничным. Родные привозят небольшие «приятности», такие как печенье. Каждый сам связывается с родными и просит привезти конкретные продукты и вещи.
Собеседница уточнила, что её родственник живёт в однокомнатной квартире, спит на раскладушке. Примерно по 5-6 человек спят в комнате, 3-4 человека — на кухне. За территорию мобилизованных не отпускают. Два раза в день, утром и вечером, проходит построение.
«Посещающим по территории ходить нельзя. У них там в принципе много запретов. Есть одно место, где все собираются — на плацу. Нас пускают туда всей семьёй, чтобы с ним увидеться», говорит женщина.
Три многоэтажки в отдаленном районе города изначально строили именно для того, чтобы в них проживали врачи и сотрудники медорганизаций. Но сейчас здесь временно живут мобилизованные.
Управляющая компания всех трёх домов — ООО «Системы городского обслуживания». Головная компания — департамент имущественных отношений Тюменской области. ООО «СГО» руководит Виктор Столбов.
Доходы компании за 2021 год составляют чуть менее 19 млн рублей, а расходы — 15,8 млн рублей.
В феврале 2022 года состоялась проверка Госжилинспекции. Специалисты в одном из домов обнаружили 2 нарушения — повреждение, провал бетонного пола в ванной комнате одной из квартир, а также частичное подтопление в подвальном помещении.