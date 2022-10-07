РЭО: по всей стране прошли субботники в честь юбилея Путина

Руководитель РЭО Денис Буцаев рассказал, что за 3 года в Российской Федерации сформировалась новая отрасль. Правительство поддержало ее и обеспечило возможность дальнейшего развития даже в сложной геополитической ситуации. Глава РЭО отметил, что в других странах зеленая повестка сошла на нет в связи с пришедшими переменами. “Самое малое, что мы можем сделать для юбиляра в этот день, – это сделать страну еще чище”, - сказал Буцаев. Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.