nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские следователи выясняют причины пожара в доме, где погибли два человека

7 октября 07:08
Фото: МЧС по Тюменской области
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели в пожаре пожилой супружеской пары, 85-летней женщины и 84-летнего мужчины, в СНТ «Сосенка-81». Трагедия произошла сегодня утром в двухэтажном кирпичном доме.
Сюжет
Дом

По предварительным данным, причиной возникновения огня стали нарушение правил установки печного оборудования и его эксплуатации.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев ЧП. В ближайшее время состоятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатов проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября в СНТ «Мичуринец -2» произошел пожар в частном доме из-за короткого замыкания электропроводки. К счастью, тогда от огня никто не пострадал.

#Новости#Труп#Гибель людей#Следственный комитет#МЧС#Дом#Садовое общество#Тюмень#Проверка#Пожар#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25