Тюменские следователи выясняют причины пожара в доме, где погибли два человека

По предварительным данным, причиной возникновения огня стали нарушение правил установки печного оборудования и его эксплуатации.
В настоящее время следователи опрашивают очевидцев ЧП. В ближайшее время состоятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатов проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября в СНТ «Мичуринец -2» произошел пожар в частном доме из-за короткого замыкания электропроводки. К счастью, тогда от огня никто не пострадал.