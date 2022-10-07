Тюменские коммунисты вместо политики решили заняться уборкой картошки

Представители обкома КПРФ по Тюменской области занялись картошкой вместо политики. На странице партии в ВК появились фотографии выезда коммунистов на поля. Отмечается, что всем желающим картошку выдадут бесплатно в офисе обкома КПРФ.

«Состоялся очередной выезд для уборки посаженного в начале года картофеля. На «огороде КПРФ» организовано собрали оставшуюся часть урожая картофеля, спасибо всем участникам!»сообщается в группе ВК «Стенгазета МО КПРФ | Калининский округ Тюмени». На мероприятии присутствовало больше 10 человек. Им удалось собрать 3 мешка картошки. Фото: Стенгазета МО КПРФ Двадцатого сентября «Наш город» сообщал, что тюменские аграрии смогли убрать только половину урожая. Только зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров. Материалы по теме Рубеж уборочной кампании в Тюменской области: один миллион тонн намолотого зерна