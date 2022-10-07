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Тюменские коммунисты вместо политики решили заняться уборкой картошки

7 октября 11:04
Фото: Стенгазета МО КПРФ
Представители обкома КПРФ по Тюменской области занялись картошкой вместо политики. На странице партии в ВК появились фотографии выезда коммунистов на поля. Отмечается, что всем желающим картошку выдадут бесплатно в офисе обкома КПРФ.

«Состоялся очередной выезд для уборки посаженного в начале года картофеля. На «огороде КПРФ» организовано собрали оставшуюся часть урожая картофеля, спасибо всем участникам!»сообщается в группе ВК «Стенгазета МО КПРФ | Калининский округ Тюмени».

На мероприятии присутствовало больше 10 человек. Им удалось собрать 3 мешка картошки.

Фото: Стенгазета МО КПРФ

Двадцатого сентября «Наш город» сообщал, что тюменские аграрии смогли убрать только половину урожая. Только зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров.

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#Новости#Уборка#Коммунисты#Тюменская область#Урожай#Учебные сборы#КПРФ#Александр Мязин#Политика
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