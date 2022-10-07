Тюменские коммунисты вместо политики решили заняться уборкой картошки

«Состоялся очередной выезд для уборки посаженного в начале года картофеля. На «огороде КПРФ» организовано собрали оставшуюся часть урожая картофеля, спасибо всем участникам!»сообщается в группе ВК «Стенгазета МО КПРФ | Калининский округ Тюмени».
На мероприятии присутствовало больше 10 человек. Им удалось собрать 3 мешка картошки.
Двадцатого сентября «Наш город» сообщал, что тюменские аграрии смогли убрать только половину урожая. Только зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров.