Три века донецкой Шлаколечебницы

Также Берви налаживал работу отделений хирургии и травматологии, на базе которых каждый год проводились операции по новым методикам. За полвека служения медицине Юзовки, затем ставшей городом Сталино, доктор сам провел около 10 тысяч хирургических операций, в том числе – урологических и для устранения воспалительного процесса мозга. Из поездок заграницу он привозил с собой лучшие препараты для стерилизации, операционные инструменты и аппараты, практику пользования масками и резиновыми перчатками вместо вязаных. Тогда же на операциях начинают применять местную анестезию и масочный ингаляционный наркоз. В 1906 году при поддержке руководства сталелитейного завода Федор Берви приобретает первый в Юзовке и один из первых в Российской империи рентгеновский аппарат, причем лично у его разработчика Вильгельма Рентгена. До наших дней сохранилась часть уникальных снимков, сделанных доктором – на одном из них можно увидеть застрявшую в позвоночнике пациента пулю.