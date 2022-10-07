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Тоболяков возмутила реставрация только лицевой стороны домов

7 октября 06:24
Фото: 1Mi
Жители Тобольска возмутились работами по реставрации фасадов домов на улице Семена Ремезова, находящихся вдоль гостевого маршрута. Как выяснилось, ремонтировать будут только лицевую часть зданий, которая находится со стороны дороги. Фасады со стороны двора реставрировать не планируют.
Сюжет
Дом

Между тем, их состояние довольно плачевное – штукатурка отваливается огромными кусками с балконов.

«Обращаемся к администрации города и управляющей компании с заявлением о том, что такие балконы угрожают жизни самих жильцов и прохожих. Подождем пока на голову упадут?» написали горожане в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

По словам жителей дома, ранее они уже обращались с жалобами на отсутствие ремонтных работ в прокуратуру города. Однако после принятия заявления действий никаких не последовало. Тогда же управляющая компания, на балансе которой ранее находился дом, отказалась от него.

На данный момент дом обслуживает управляющая компания Паритет. Директором является Валентина Торопчина. Из ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании было инициировано 48 проверок. При этом в 25 из них выявлены нарушения.

На УК «Паритет» тоболяки жалуются уже не в первый раз. Ранее жильцы дома на улице 40 лет Победы, 20, сообщали о сырости и плесени в доме из-за затопленного подвала.

Тоболякам, живущим в доме на улице Семена Ремезова, посоветовали обратиться в жилищную инспекцию с заявление и фотодоказательствами бездействия УК.

#Новости#Разрушение домов#Ремонт#Управляющие компании#Дом#Тобольск#Администрация города#Реставрация#Тюменская область#Администрация#Валентина Бурнашева#Общество
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