Тобольске готовят к запуску новое производство сеток из полипропилена

Совместный проект компании «Бифорс» и китайских партнёров сопровождает Инвестагентство Тюменской области.
Новое предприятие даст около 350 млн рублей инвестиций в экономику региона, 1200 тонн продукции в год. Сырьем производство обеспечит СИБУР.
Сейчас предприятие на финальном этапе - завершаются отделочные работы, идет подготовка к запуску оборудования.
Стоит отметить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий – 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.
В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.