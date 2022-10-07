nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тобольске готовят к запуску новое производство сеток из полипропилена

7 октября 16:01
Фото: инвестиционное агентство Тюменской области
Тобольске готовят к запуску новое производство сеток из полипропилена. Предприятие может открыться уже в декабре, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Совместный проект компании «Бифорс» и китайских партнёров сопровождает  Инвестагентство Тюменской области. 

Новое предприятие даст около 350 млн рублей инвестиций в экономику региона, 1200 тонн продукции в год. Сырьем производство обеспечит СИБУР.

Сейчас предприятие на финальном этапе - завершаются отделочные работы, идет подготовка к запуску оборудования. 

Стоит отметить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий – 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.

В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25