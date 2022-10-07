Тобольске готовят к запуску новое производство сеток из полипропилена

Стоит отметить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий – 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.