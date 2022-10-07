Студентам дадут больше лекций по истории России для воспитания гражданственности

Сегодня, 7 октября, в Тобольске состоялось заседание Экспертного совета по развитию исторического образования. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал о целях первого национального форума преподавателей истории.
По словам Сергея Нарышкина, первый национальный форум преподавателей истории объединил участников из разных регионов нашей большой страны.
«Сотрудничество российского исторического сообщества и Министерства науки и высшего образования приносит свои плоды. Мы уже исправили ряд дисбалансов, ранее возникавших при распределении бюджетных мест между регионами», заявил Нарышкин.
По его словам, следующим важным шагом должно стать исследование, которое поможет проанализировать карьерные траектории выпускников, лучше понять социальную функцию этих людей.
«Мы признательны за ранее принятое решение изучать историю России на неисторических специальностях. 80% учебных часов отводится на контактную работу. Ставку нужно делать на классическую аудиторную работу со студентами — лекции, семинары», считает Председатель Российского исторического общества.
Важно избегать ситуации, когда количество ставок осталось прежним, а уровень нагрузки на преподавательский состав возрос.
«Цель у нас одна — воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России и ответственность за ее настоящее и будущее», говорит Сергей Нарышкин.
Председатель Российского исторического общества также отметил, что было принято решение о разработке первой государственной электронной библиотечной системы по истории для высших школ. Использование системы для всех вузов является бесплатным.
Еще одно важное направление работы — обеспечение нормативного регулирования деятельности университетских музеев. Из-за несовершенства законодательной базы Министерство не может включить работы по содержанию и развитию университетских музеев в государственные задания. Разработка соответствующего законопроекта обсуждается прямо сейчас.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о инициативе проведения первого национального форума преподавателей истории.
«В последнее время мы многое делаем в части исторического образования. Важно получать связь от тех людей, которые непосредственно ведут работу со студентами, проводят научные исследования», сказал Валерий Фальков.
По словам Фалькова, первая и главная задача, которая была успешно решена — увеличение бюджетных мест для обучения историков в целях подготовки кадров. Он отмечает положительную динамику.
«Важно обеспечить не только объем часов, но и соответствующее качество занятий историй. Роль истории в формировании специалиста сложно переоценить. Это не только получение образования, но и то, что делает человека уникальным наряду с его профессиональными знаниями, то, что формирует ценностный каркас, саму личность», высказал мнение Министр науки и высшего образования.
Министерство сегодня возрождает издательство «Наука», которое имеет богатейшую историю. Первый проект, который будет реализован этим издательством, связан с историческим образованием.
«Мы считаем, что важно появление специальной площадки, на которой будет происходить консолидация всей накопленной исторической информации», подчеркивает эксперт в сфере образования.
С приветственной речью выступил Губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Я приветствую всех гостей на нашей гостеприимной тюменской земле. Вот уже 20 лет мы вкладываемся в восстановление архитектурного наследия Тобольска. Я приглашаю вас с вашими друзьями и близкими приехать в Тюмень и Тобольск, посетить наши музеи, почувствовать душевное тепло и гостеприимство города», произнес Губернатор Тюменской области Александр Моор.
Кроме того, на первом национальном форуме преподавателей истории отметили, что в 2023 году Министерство образования России планирует увеличить объем преподавания истории России в вузах на неисторических специальностях до 144 академических часов. Планируется, что помимо отечественной и всемирной, в курс истории войдут занятия по региональной истории и историческая часть профессии, которой обучаются студенты.
В форуме приняли участие директор Службы внешней разведки, по совместительству Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также на форуме присутствовали председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, директор Института российской истории РАН Юрий Петров и другие представители ведущих вузов из разных регионов страны, занимающиеся развитием образования.