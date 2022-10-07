Студентам дадут больше лекций по истории России для воспитания гражданственности

«Важно обеспечить не только объем часов, но и соответствующее качество занятий историй. Роль истории в формировании специалиста сложно переоценить. Это не только получение образования, но и то, что делает человека уникальным наряду с его профессиональными знаниями, то, что формирует ценностный каркас, саму личность», высказал мнение Министр науки и высшего образования.