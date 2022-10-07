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«Стреляют из разного оружия»: как готовят мобилизованных тюменцев к участию в СВО

7 октября 08:36
Фото: «НашГород»
На военном полигоне у озера Андреевское, где проходят учения мобилизованных тюменцев, побывали сегодня журналисты «Нашего Города». Здесь призывников учат отработке боевых навыков, пользованию оружием — гранатометами, автоматами, стрельбе из них.

Занятия проводят инструкторы регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Аванпост совместно с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и ветеранскими сообществами региона.

По словам руководителя «Аванпост» Николая Савченко, основная задача учебного центра на сегодняшний день — оказание содействия в подготовке мобилизованных, подготовке добровольцев, узких специалистов с привлечением ветеранов боевого сообщества, имеющих опыт.

Боевая программа достаточно обширна — мобилизованных тюменцев учат стрелять из разных видов оружия, метать гранаты, стрельбе из пулемета и гранатомета. Отдельно идет подготовка снайперов.

Также призванные повышают навыки по своей военно-учетной специальности, проходят занятия по медицинской подготовке, учатся управлять беспилотниками. Конкретных сроков подготовки специалистов нет — у каждого она варьируется индивидуально.

На военном полигоне мобилизованные отрабатывают боевые навыки посредством «холостых выстрелов».

«Стрельбы проводим имитацией выстрела гранатомета — трассирующим патроном, оставляющим дымовой след, чтобы обучающийся видел — куда он целится и куда патрон прилетает. Также предоставляем мобилизованным распечатки-инструкции, в которых указано — какой именно выстрел должен быть произведен на определенной дистанции», рассказал «Нашему Городу» один из инструкторов.

Сами призванные тюменцы отмечают, что все находятся в боевом положении духа.

«Настрой боевой. Готовимся, стреляем. Пора заканчивать с этим, погибают невинные люди. Надо помгать», отметил мобилизованный тюменец Андрей.

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