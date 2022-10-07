«Стреляют из разного оружия»: как готовят мобилизованных тюменцев к участию в СВО

«Стрельбы проводим имитацией выстрела гранатомета — трассирующим патроном, оставляющим дымовой след, чтобы обучающийся видел — куда он целится и куда патрон прилетает. Также предоставляем мобилизованным распечатки-инструкции, в которых указано — какой именно выстрел должен быть произведен на определенной дистанции», рассказал «Нашему Городу» один из инструкторов.