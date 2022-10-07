Скорость передвижения тюменских электросамокатчиков ограничили до 25 км/ч

В документе указано, что масса транспорта, на котором можно передвигаться по велодорожкам и тротуарам не должна быть более 35 килограммов. В ближайшее время будут установлены специальные дорожные знаки, регулирующие перемещения водителей на средствах индивидуальной мобильности.
«При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться», сказано в документе.
По проезжей части разрешено передвигаться на электросамокатах любой массы (по правому краю проезжей части дорог), но только людям старше 14 лет. Кроме того, выезд на дорогу запрещен, если разрешенная скорость движения автомобилей выше 60 километров в час.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе на улицах города появилась специальная разметка для самокатов. Пилотный проект запустила администрация города совместно с сервисом сервиса Whoosh. Кроме того, в областной столице определили два десятка зон, где эксплуатация самокатов полностью запрещена.