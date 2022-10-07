Скорость передвижения тюменских электросамокатчиков ограничили до 25 км/ч

В документе указано, что масса транспорта, на котором можно передвигаться по велодорожкам и тротуарам не должна быть более 35 килограммов. В ближайшее время будут установлены специальные дорожные знаки, регулирующие перемещения водителей на средствах индивидуальной мобильности.