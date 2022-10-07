РЭО: В Архангельской области возведут три объекта по обращению с ТКО

По словам Буцаева, важно использовать комплексный подход для создания современной системы обращения с отходами на территории Архангельской области. На встрече стороны рассмотрели реализацию планов по разработке опорных объектов по обращению с отходами. На все три объекта создана проектная документация, а на первый объект уже получено заключение государственной экспертизы. В этом году начнется его строительство. В первом квартале 2023 года начнут строить два других объекта. Благодаря этим трем объектам показатели федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» будут выполнены в полном объеме задолго до 2030 года. К 2024 году в области ожидается 100% сортировка ТКО и 50% - переработка. Об этом пишет 360tv.ru.