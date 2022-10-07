РЭО: В Архангельской области возведут три объекта по обращению с ТКО

По словам Буцаева, важно использовать комплексный подход для создания современной системы обращения с отходами на территории Архангельской области. На встрече стороны рассмотрели реализацию планов по разработке опорных объектов по обращению с отходами. На все три объекта создана проектная документация, а на первый объект уже получено заключение государственной экспертизы. В этом году начнется его строительство. В первом квартале 2023 года начнут строить два других объекта. Благодаря этим трем объектам показатели федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» будут выполнены в полном объеме задолго до 2030 года. К 2024 году в области ожидается 100% сортировка ТКО и 50% - переработка. Об этом пишет 360tv.ru.
Летом этого года между губернатором Архангельской области и РЭО было заключено соглашение, которое направлено на создание комплексной системы обращения с отходами. В отношении всех трех комплексов составлены концессионные соглашения. Их общая мощность составит 400 тысяч тонн. Планируется направить на их возведение более семи миллиардов рублей. Финансирование обеспечивается за счет средств федпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
На встрече стороны также рассмотрели вопросы создания системы обращения со строительными отходами. РЭО окажет области методическую и организационную помощь в формировании этой системы.
Буцаев также посетил полигон захоронения ТКО в Архангельской области, который заполнен на 85%. После создания трех новых объектов он будет рекультивирован. РЭО будет оказывать практическую помощь по проектированию и выполнению проекта рекультивации.