Одноклассники и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз к юбилею Марины Цветаевой

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, в мае этого года ОК и РГДБ в рамках Библионочи запустили мини-приложение «Русские сказки. Фольклорные и литературные», которое позволило пользователям посмотреть на известные сказки глазами взрослых. Также совместно с российской государственной библиотекой и НЭБ «Свет» соцсеть в марте этого года создала интерактивный тест к юбилею Корнея Чуковского. С его помощью пользователи могли проверить себя на знание биографии и произведений российского писателя.