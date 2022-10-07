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Одноклассники и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз к юбилею Марины Цветаевой

7 октября 12:12
Фото: "Одноклассники"
Социальная сеть Одноклассники вместе с порталом «Культура.РФ» подготовили интерактивный квиз к юбилею со дня рождения Марины Цветаевой.

Пользователи смогут узнать, как хорошо они знают лирику российской поэтессы.

8 октября 2022 года исполняется 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. В честь юбилея поэтессы портал «Культура.РФ» подготовил тест из 10 вопросов: «Цветаева или не Цветаева?». В официальной группе портала в ОК пользователей

проверят на знание произведений не только Марины Цветаевой, но и Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус и других авторов, чье творчество часто путают с работами поэтессы.

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, в мае этого года ОК и РГДБ в рамках Библионочи запустили мини-приложение «Русские сказки. Фольклорные и литературные», которое позволило пользователям посмотреть на известные сказки глазами взрослых. Также совместно с российской государственной библиотекой и НЭБ «Свет» соцсеть в марте этого года создала интерактивный тест к юбилею Корнея Чуковского. С его помощью пользователи могли проверить себя на знание биографии и произведений российского писателя.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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